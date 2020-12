carlo-conti-“il-traditore”:-ecco-il-retroscena-che-distrusse-il-suo-matrimonio

Carlo Conti, famoso conduttore televisivo si rese protagonista di uno spiaevole episodio che mise a rischio la sua vita coniugale.

Carlo Conti (Instagram)

Leggi qui —-> Carlo Conti e l’errore all’anagrafe: “sbagliarono il nome, sarebbe dovuto essere…”

Carlo Conti è un famosissimo conduttore televisivo della televisione italiana. Negli anni è diventato uno dei volti più autorevoli del panorama nazionale ed oltre alle sue doti lavorative ha fatto parlare di se anche per la sua vita privata.

Di lui si conoscono i maggiori particolari della sua vita e ci sono un sacco di aneddoti che potrebbero rappresentarlo. In particolare sappiamo di una vicenda legata al padre. Carlo non ha mai conosciuto il padre che è morto quando il conduttore aveva solo 18 mesi. Un lungo travaglio con un tumore ha lasciato la moglie ed il figlio.

Da ragazzo questa storia continuò a segnarlo e ci fu un episodio molto particolare che vide protagonista anche la madre. In età adolescenziale la madre gli fece provare a fumare e gli disse le parole che lo hanno convinto a non prendere il vizio.

Carlo Conti (Instagram)

Leggi qui —> Carlo Conti e la passione per i “matrimoni”. Ha intenzione di fare il bis

Gli diede la sigaretta e gli disse: “Sappi che tuo padre è morto per questo”. Parole che pesarono come un macigno ma che ebbero l’effetto sperato visto che da li in poi non fumò mai più. Ma c’è un altro episodio famoso che lo riguarda e che stava per costargli caro.

Carlo Conti e quella storia che rischiò di cambiare la sua vita

Carlo Conti, essendo uno dei più famosi del settore , ha sempre fatto parlare molto di se. Anche la sua vita privata è stata spesso discussione sulle maggiori riviste di cronache rosa. Ad oggi il conduttore è sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 e nel 2014 hanno avuto anche un figlio.

I due sono molto innamorati ma in passato un particolare episodio rischiò di mettere fine per sempre alla loro relazione. Il motivo fu perché il conduttore ebbe una storia con Roberta Morise.

All’epoca lasciò l’attuale moglie per lei e i due sembravano destinati a stare insieme. La storia però non durò è i due si lasciarono. Carlo così decise di tornare con Francesca ma dopo molto tempo la Morise tornò a parlare del loro rapporto.

La showgirl ammette che nonostante si siano lasciati sono rimasti in buoni rapporti e per qualsiasi cosa ci sono l’uno per l’altra. Dice anche che a mettere fine al rapporto fu lei a causa anche della differenza d’età.

Leggi qui —> Conti spodesta il collega senza remora alcuna: Sarà guerra

Alla fine nonostante tutto è andata bene per entrambi, il primo è felicemente sposato e la seconda ha trovato anche lei con un ragazzo più giovane.