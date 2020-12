Capodanno 2021, Auckland è la prima città a festeggiare. L’addio al 2020 nel mondo cambiato dal Covid

Mezzogiorno ora italiana del 31 dicembre, in Nuova Zelanda, ad Auckland, è già Capodanno. E si festeggia come negli altri anni, con eventi dal vivo e spettacoli pirotecnici. Poi è la volta di Sydney (Australia), dove il benvenuto al nuovo anno porta il segno del vecchio, caratterizzato dalla pandemia: il consueto spettacolo di fuochi d’artificio si svolge nel porto deserto. Dalla nostra mezzanotte anche l’Italia potrà come sempre salutare il nuovo anno, ma stavolta da casa, proprio come accade in gran parte del mondo.

Il caso Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda stavolta non è solo tra le prime nazioni a celebrare il nuovo anno ma anche una delle poche a concedersi i festeggiamenti. Il governo di Jacinda Ardern è riuscito a dichiarare presto vittoria sul coronavirus e i fuochi d’artificio hanno illuminato i cieli di Wellington e Auckland.

Anche nella vicina Australia i celebri spettacoli pirotecnici del porto di Sydney sono confermati. La differenza è che nessuno ha potuto assistere se non dalle proprie abitazioni. “Non vogliamo creare nessun evento super diffusore a Capodanno”, ha detto la premier del South Wales, Gladys Berejiklian.

Capodanno con il Covid, le immagini dei primi paesi che hanno festeggiato

In Asia il 2021 è già arrivato. Ma non tutti ce l’hanno fatta a celebrare mantenendo distanze e mascherine

Basso profilo in Asia

Dopo gli abitanti dell’Oceania salutano il 2021 quelli dell’Asia. In Cina senza l’usuale spettacolo di luci a Pechino, dove si è svolta una cerimonia di countdown con pochi invitati. In tono minore le celebrazioni nel resto della Repubblica popolare.

In Giappone non c’è il tradizionale saluto dell’imperatore. A Tokyo niente party, concerti e altri raduni, a cominciare dalla famosa festa Shibuya Scramble Crossing.

Nella capitale nordcoreana, Pyongyang, la folla si riunisce nella piazza centrale dove si svolgono un concerto e uno spettacolo pirotecnico, tra le misure restrittive anti-Covid. La televisione di Stato mostra i partecipanti indossare la mascherina ma molto vicini gli uni agli altri.

Anche Taiwan festeggia il nuovo anno con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio nei pressi dell’iconica torre della capitale, Taipei 101.

Coprifuoco nelle maggiori città dell’India per evitare assembramenti notturni.