brexit,-il-padre-di-johnson-chiede-la-cittadinanza-francese

LONDRA – Il figlio ha portato la Gran Bretagna fuori dall’Unione europea. Il padre vuole restarci dentro. Stanley Johnson, genitore del primo ministro britannico, annuncia di avere chiesto la cittadinanza francese per mantenere i propri diritti di cittadino della Ue: “Sarò sempre europeo”, dichiara nel giorno in cui la Brexit diventa realtà.

L’80enne papà di Boris Johnson non ha mai nascosto le sue simpatie per l’Europa unita: ha reso noto di avere votato contro la Brexit nel referendum del 2016 e rimane orgoglioso di essere stato lui stesso deputato del parlamento di Strasburgo. Adesso, a poche ore dall’uscita del Regno Unito dalla Ue, fa sapere che personalmente vuole continuare a farne parte, avendo presentato richiesta di cittadinanza della Francia in virtù dei natali di sua madre, nonna paterna del premier (il cui nome completo è Boris de Pfeffel Johnson).

“Se capisco bene”, dice Johnson senior in un’intervista con Rtl, una stazione radio di Parigi, “io sono francese. Mia madre è nata in Francia, sua madre era totalmente francese, così come sua nonna. Sicché, per me, si tratta di riavere qualcosa che ho già. E questo mi fa molto felice”. Esprimendosi in francese, Stanley aggiunge: “Io sarà sempre europeo, questo è certo. Uno non può dire al popolo britannico: voi non siete europei. Avere legami con l’Unione Europea è importante”.

Effettivamente, la bisnonna di Boris Johnson, Marie Louise de Pfeffel, era francese. Dal suo matrimonio con l’inglese Stanley Williams nacque Irene Williams, che si sposò con la famiglia di Johnson e diventò la madre di Stanley Johnson.

La notizia che quest’ultimo ora vuole la cittadinanza francese per rimanere anche cittadino della Ue (e poter passare quanto tempo vuole con tutti i diritti, si presume, nella villa di sua proprietà in Grecia, per visitare la quale in primavera ha violato le restrizioni sulla pandemia) suona un po’ imbarazzante per il premier, che della Brexit è stato il fautore.

Ma adesso che la Brexit è fatta, anche Boris Johnson riconosce l’importanza dei legami con l’Europa. “Abbiamo firmato un fantastico accordo con la Ue”, ha detto ieri. “E questa comunque non è la fine della Gran Bretagna come Paese europeo. Per molti aspetti noi siamo la quintessenziale civiltà europea e continueremo a esserlo”.