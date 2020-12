amadeus,-ritorna-sulla-polemica-con-morgan-va-diretto-e-non-usa-mezze-parole:-“a-sanremo-decido-tutto-io”

Spread the love











Amadeus, anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, sarà il conduttore della Kermesse musicale più importante d’Italia, il Festival di Sanremo oltre ad esserne il direttore artistico.

Come capita ogni anno, anche questo non si smentisce e le polemiche, già prima che il festival inizi, sono tantissime.

Quest’anno, che a complicare tutto già c’è il covid, grande è stata la polemica da calmare relativa a Morgan. Vediamo cosa è accaduto e come Amadeus sta gestendo tutte le problematiche relative alla kermesse.

Amadeus spiega come sarà il Festival 2021

Amadeus ha tenuto a precisare tanti aspetti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

A proposito della presenza fissa che ci sarà accanto a lui, Achille Lauro ha detto: “Ci regalerà cinque quadri, uno più bello dell’altro … sarà l’ospite fisso, farà parte del cast e siamo estremamente felici”.

L’anno scorso Achille Lauro ha regalato bellissimi momenti artistici, infatti, oltre a presentare la sua canzone “Me ne frego” con la quale ha gareggiato, ogni sera si è presentato con un look straordinario diverso: la prima serata si è ispirato a San Francesco, spogliandosi appena entrato in scena del suo mantello e rimanendo, all’apparenza, nudo in realtà con una tuta color carne di grande effetto, poi, una seconda serata si è anche ispirato a Elisabetta I Tudor e poi, ancora, a David Bowie.

Oltre alla presenza fissa di Achille Lauro, Amadeus si avvarrà di

Zlatan Ibrahimovic anche se Amadeus ha tenuto a precisare che il calciatore ci sarà “in tutte le serate” ma “rispetterà tutti gli impegni con il Milan”.

E, infine, l’altro nome che Amadeus ha fatto è quello di Elodie, che, ha detto Amadeus “sarà con me, sarà una delle donne del Festival”.

E di lei il conduttore di Sanremo ha detto: “Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica”.

Amadeus contro Morgan, le parole di Amadeus

Dopo che Amadeus ha annunciato in diretta che Morgan era stato escluso dalla giuria per il comportamento offensivo che aveva tenuto sia contro di lui che contro la produzione stessa, Morgan sui social si è scatenato definendo ciò che aveva ricevuto da Amadeus come “un pacco di Natale” o, anche “la balla di Mozart”.

Amadeus, invece ha voluto spiegare: “Ho scelto di chiamare Bugo nel cast per la sua canzone, non come risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso”.

Mentre di Morgan “l’ho voluto personalmente io ad AmaSanremo ma non gli avevo fatto alcuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo”.

