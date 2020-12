alberto-matano-e-serena-bortone,-i-rumors-dicono-“si-fingono-amici-ma-non-si-sopportano”,-la-bortone-decide-di-svelare-cosa-pensa-di-matano

Spread the love











Alberto Matano conduce, quest’anno da solo, La vita in diretta, programma di Rai uno seguitissimo. Matano sta ricevendo i complimenti da più parti e, recentemente a farglieli sono stati Maurizio Costanzo che lo ha molto elogiato definendolo un ottimo giornalista che è in grado di condurre perfettamente una trasmissione da solo e Raffaella Carrà che gli ha detto, durante un collegamento telefonico che è bravissimo. Le soddisfazioni che Alberto Matano sta raccogliendo sono tantissime la Rai gongola della scelta che ha fatto, quella di non fare condurre più in coppia Vita in diretta come è accaduto fino all’anno scorso quando accanto a Matano c’era Lorella Cuccarini.

I rumors sostengono che Alberto Matano e Serena Bortone non si sopportino

Dopo che è venuta fuori la verità sul rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano un nuovo sospetto ora è caduto sul rapporto tra Serena Bortone e Matano stesso. Infatti, se durante tutta la stagione di vita in diretta pareva che i rapporti tra la Cuccarini e Matano fossero buoni, all’ultima puntata si è scoperto che non era affatto così e che tra i due non correva affatto buon sangue. La questione, quest’anno è stata riproposta tra Matano e Serena Bortone che conduce “Oggi è un altro giorno”. Infatti, qualche tempo fa il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi rivelò: “Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”.

Serena Bortone rivela cosa pensa di Alberto Matano

Serena Bortone il 30 dicembre ha avuto ospite nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno, Alberto Matano e ha detto così, della prima volta che conobbe Matano: “Io pensai quant’è gentile, quanto è simpatico, ma soprattutto gentile. In un mondo di maleducati una persona come te è una perla rara”. Alberto Matano prima l’ha ringraziata ma poi ha voluto precisare che diventa poco gentile solo quando i fotografi cercano di rubare scatti che riguardano la sua vita privata.

Poi Alberto Matano ha anche raccontato a Serena Bortone: “Non temo gli anni che passano, sono esperienza e consapevolezza in più”.

E’ stata una bella intervista dalla quale è emersa la vera personalità di Alberto Matano. I telespettatori da casa hanno concluso che o i due sanno fingere bene o il loro è veramente un rapporto cordiale.

Solo il tempo farà capire come stanno davvero le cose.

