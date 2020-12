Albano, il figlio Yari Carrisi si è lasciato con la fidanzata Thea Crudi, cosa dice la ragazza

Spread the love











Albano sembra non avere pace, il suo nome, per un motivo o per l’altro, finisce sempre nel mirino del gossip e lui, che della discrezione ha sempre fatto la sua bandiera, si ritrova sui giornali nella sezione gossip, certamente, a malincuore.

Yari Carrisi incontra Thea Crudi e dice: «Noi, i nuovi Al Bano e Romina»

Yari Carrisi, dopo la relazione, breve ma intensa con Nike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, aveva dichiarato a tutti i giornali di essersi innamorato come mai prima d’ora gli era capitato.

Yari Carrisi si era detto innamoratissimo della fidanzata e Thea, dal canto suo, aveva contraccambiato aggiungendo anche parole bellissime per la mamma di Yari, Romina Power: “Romina nella mia vita rappresenta una presenza speciale. Ho amato subito tutta la famiglia, appena li ho conosciuti a Cellino San Marco, e mi sono sentita accolta e riamata. Ma con la madre di Yari si è creata una comunicazione unica. E giorno dopo giorno vado esplorando questa sintonia nella sua essenza profonda».

Yari Carrisi e Thea Crudi si sono lasciati

Nonostante la loro storia sembrava davvero importante e, per alcuni versi, unica, purtroppo i due hanno annunciato di essersi lasciati.

E’ stata Thea che ha rilasciato un’intervista a A Diva e Donna in occasione della quale ha spiegato cosa è accaduto: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Nonostante la ragazza abbia deciso di non rivelare troppo sui motivi della rottura, ha detto che la sua storia d’amore le ha dato tante cose belle e tra queste i due genitori di Yari, infatti, a proposito di Albano ha detto: “Al Bano è una persona generosa e gentile. Romina è un’amica preziosa … sono grata alla vita per avermela fatta incontrare. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c’è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Yari, tutti e tre”

Quando la loro storia andava a gonfie vele, Albano aveva detto di lei: “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”.

Invece, Romina Power l’aveva definita “un angelo”.

