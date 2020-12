una-scuola-sostenibile-a-jaisalmer-che-vuole-dare-potere-alle-donne

Dopo una serie di numerose e-mail scambiate negli ultimi otto mesi, Diana Kellogg, un architetto di New York, ha comunicato ad AD quello che stava realizzando nel deserto di Jaisalmer, in India. La prima immagine è stata quella di una spettacolare ellisse realizzata in pietra, un ovale sovrapposto a un altro, con la sua jalis che crea ombre ad alto contrasto.

Si mimetizzava, eppure emergeva dal paesaggio naturale, come una duna di sabbia. In alcuni scatti, si profilava grande, come un vaso alieno; in altri, si sentiva intima e molto femminile nel suo approccio, nel suo scopo, e persino nella sua realizzazione. La Rajkumari Ratnavati Girls School è il primo edificio di un complesso di tre palazzi chiamato Gyaan Centre, che ospiterà una cooperativa di donne e una sala per esposizioni e performance, oltre a un museo tessile.

Il progetto avviato dall’organizzazione internazionale senza scopo di lucro CITTA, si trova vicino al villaggio di Kanoi, Jaisalmer, su 22 bighas (35.600 metri quadrati) di terreno generosamente offerto da Manvendra Singh Shekhawat, proprietario dell’hotel Suryagarh Palace, che si è unito come direttore di CITTA Foundation India, che comprende anche Raseshwari Rajya Laxmi e Chaitanya Raj Singh della famiglia reale di Jaisalmer. La scuola, destinata a 400 ragazze, dall’asilo alla classe 10, aprirà all’inizio del prossimo anno.

La curva interna del cortile della scuola femminile Rajkumari Ratnavati di Jaisalmer. Il cortile funge da struttura per la raccolta dell’acqua con una cisterna al centro. I rari alberi da frutto sono stati conservati all’interno dell’ovale con gradini intorno per far giocare le ragazze e farle sedere all’ombra.

Nel corso dei mesi, le e-mail di Kellogg sono arrivate con piccoli dettagli: una donna straniera che costruisce una scuola femminile nel bel mezzo di una pandemia, oltre le barriere della lingua, della distanza, della geografia e della cultura. Ha condiviso con noi le sue piccole vittorie. «Finalmente ho trovato dei falegnami a Kanoi, un padre e un figlio che fanno dei lavori di falegnameria straordinari. Voglio usare il charpai per le panche», ha scritto. Qualche settimana dopo, «Sabyasachi disegnerà le nostre uniformi e le faremo fare anche a tessitori e sarti locali» è arrivato un altro aggiornamento. «È stata una sfida trovare i pannelli solari. Infine, Genus Innovation, un’azienda con sede a Jaipur, è salita a bordo e si è offerta di costruire il mio sogno. Li abbiamo installati come un baldacchino sul tetto, l’armatura metallica funziona come una specie di jungle gym vecchio stile con altalene, dondoli e manubri”, – le piccole note di Kellogg alternavano brivido e trepidazione.

L’interno dell’aula mostra le alte finestre a traversa che permettono la luce diffusa da sud. I soffitti alti contribuiscono a mantenere fresco lo spazio.

Nel corso dei suoi 25 anni di pratica, l’architetto ha sempre lavorato principalmente a progetti di lusso. «La scuola è arrivata in un momento della mia vita in cui ne avevo più bisogno. Volevo che il mio lavoro colpisse un pubblico più vasto, che avesse un senso di conforto e guarigione». Kellogg ha conosciuto Michael Daube, fondatore e direttore esecutivo di CITTA International, attraverso un incontro casuale con un amico. «Sono rimasta impressionata dal suo approccio, dal suo desiderio di conoscere una comunità, al posto di imporre il modello di cambiamento “taglia unica che si adatta a tutti” tipico della visione occidentale. Lui, a sua volta, ha risposto alla mia sensibilità progettuale non guidata dall’ ego», ricorda.

Questo allineamento intellettuale, e molto altro ancora, ha reso possibile questo progetto. È una scuola privata per sole ragazze: «Educa un ragazzo ed educherai un individuo. Educa una ragazza ed educherai una comunità. L’ho letto da qualche parte in India», dice Kellogg. C’è un impegno assoluto per la sostenibilità e l’intero edificio è realizzato nella locale pietra arenaria di Jaisalmer, ad eccezione delle finestre dove viene utilizzata la pietra Jodhpur, più scura perché è più resistente e di sostegno: «L’opportunità di lavorare la pietra intagliata a mano è stata incredibile. C’è molto da imparare dalle tecniche degli artigiani locali. L’appaltatore generale del progetto, Kareem Construction, era più che un costruttore, un vero maestro artigiano». C’è un tentativo di affrontare la migrazione inversa. «Volevo coinvolgere la comunità nella realizzazione e nell’aspetto pratico della manutenzione. Un ulteriore vantaggio era che non avrebbero dovuto lasciare le loro famiglie e andare a cercare lavoro a Mumbai». Rende omaggio all’artigianato locale. «Ovunque si guardi a Jaisalmer c’è una bellezza squisita fatta dall’uomo: i tessuti, il legno, la lavorazione del metallo».

Dal punto di vista climatico, l’edificio tiene in conto la tipologia locale di jalis, la luce naturale, la ventilazione e la protezione termica in modo semplice ma efficace. C’è anche un tentativo di conservazione dei tessuti locali. L’edificio ospiterà un museo tessile con pezzi provenienti dai villaggi circostanti; un’idea ispirata da una visita al museo Calico e all’Istituto Nazionale di Design di Ahmedabad, “perché credo che i manufatti artigianali diano una prospettiva storica”. E poi c’è una sobria simbologia del femminile. “Ho visto l’ovale come simbolo della femminilità in molte culture. Una volta che ho iniziato a disegnare, mi ha anche ricordato la formulazione dell’infinito”. Quando si inserisce l’edificio all’interno del suo paesaggio di dune ondulate, c’è un richiamo al concetto di infinito e di ripetizione. “Anche per quanto riguarda il team, in qualche modo dietro questo progetto ci sono molte donne, tra cui due architetti, mie assistenti: Basia Kuziemski a New York e Arya Nair a Delhi”, aggiunge Kellogg.

Questa scala diventa alla fine una rampa e conduce alla tettoia con pannelli solari sul tetto dell’edificio. Le scale e la rampa sono un’area giochi nascosta da un grande jali sotto la tettoia solare

Questi gradini conducono al tetto, dove si tengono lezioni all’aperto e gli studenti possono cogliere la brezza circostante

Nell’ultima conversazione di AD con Kellogg, poco prima che questo numero andasse in stampa, durante una chiamata di Zoom attraverso i fusi orari, sembrava meno turbata da quello che non andava e più calma rispetto al risultato finale. Ha ricordato una serie di conferenze che aveva ascoltato da Bijoy Jain. “Spiegava che l’India era un Paese costruito sul caos, in costante movimento ed evoluzione. Se un architetto può entrare in questa energia invece di combatterla, il suo lavoro fiorirà”. Ho scoperto che si tratta di una sorta di energia a spirale, che è molto diversa dal modo lineare di lavorare occidentale”.

Uno scatto dal tetto della scuola che dà un accenno della natura ellittica dell’edificio. La vista a ovest, verso il tramonto, guarda verso il paesaggio naturale e preservato delle famose dune di Sam Dunes

Le studentesse del villaggio locale, vestite con le loro uniformi Sabyasachi, giocano nel cortile della loro scuola di prossima apertura

Kellogg ha chiaramente avuto un assaggio di quella meravigliosa-terribile energia a spirale e ora aspetta con ansia il giorno in cui questo edificio risuonerà con le chiacchiere e le risate delle piccole ragazze Rajasthani.

Articolo originale pubblicato su AD India