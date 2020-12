TG BYOBLU24 | 30 dicembre 2020 | EDIZIONE 19.00

30/12/2020 Alcune notizie del TG di oggi:

Nonostante il Governo, che per bocca del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche oggi ha ribadito che il vaccino contro il Covid in Italia non sarà obbligatorio, rimangono molti dubbi su ciò che poi concretamente potrà o non potrà fare un cittadino non vaccinato. Limitazioni che riguardano ad esempio i viaggi, con molte compagnie aeree che in futuro potrebbero decidere di imbarcare solo passeggeri vaccinati così come oggi in molti imbarcano solo chi ha fatto un tampone, ma pensiamo anche ai negozi, ai ristoranti.

Un errore nella manovra finanziaria del 2021, appena approvata, rischia di eliminare i benefici previsti per le buste paga dei dipendenti. Lo ha ammesso ieri in aula il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, che, su precisa richiesta della presidente del Senato Elisabetta Casellati. In pratica il Governo avrebbe commesso un errore all’interno di un comma del testo che, se non corretto, limiterebbe l’erogazione del bonus fino a 100 euro.

Fca, l’ex Fiat, ha annunciato nuovi investimenti in uno stabilimento in Polonia. Si prevede la produzione di nuovi modelli di auto e la creazione di posti di lavoro. Non è la prima volta che Fca adotta questa strategia di delocalizzazione della produzione a fronte di importanti somme, a prestito e a fondo perduto, che nel tempo ha ricevuto dallo Stato italiano.

