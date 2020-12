I tartufini al panettone sono il giusto modo per riciclare con gusto il panettone che avanza dalle feste e potete aromatizzarli come più vi piace.

Una ricetta facile e veloce che si realizza senza forno in soli 5 minuti, hanno un cuore morbidissimo e l’esterno al cioccolato fondente che crea un bel contrasto di sapore e consistenza.

I tartufini al panettone sono anche un’ottima idea regalo, basta confezionarli in una bella scatola di latta o in piccole scatoline per farli diventare subito piccoli cadeaux perfetti per le feste.

Una ricetta di riciclo perfetta anche per essere preparata con l’aiuto dei più piccoli che si divertiranno a creare questi piccoli tartufi al cioccolato.

Questi tartufini si conservano tranquillamente in frigorifero in un contenitore ben chiuso anche per una settimana, quindi potreste prepararli anche con largo anticipo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Panettone

25 g Latte

15 g Zucchero A Velo

20 g Formaggio tipo spalmabile

200 g Cioccolato fondente

Farina di cocco

Preparazione

Per preparare la ricetta dei tartufini al panettone, sbriciolate il panettone con le mani, aggiungete lo zucchero, il formaggio cremoso ed il latte. Impastate fino ad avere un composto ben amalgamato. Mettete in frigorifero per circa 40 minuti.

Riprendete l’impasto e formate tante palline piccole di circa 10-12 g.

Tagliate il cioccolato a piccoli pezzi e fatelo sciogliere nel microonde ad alta temperatura per 30 secondi, girate il composto e fate cuocere per altri 10 secondi, girate nuovamente e fate cuocere per altri 10 secondi, procedete così fino a quando non è sciolto. Se non avete il microonde sciogliete il cioccolato a bagnomaria.

Immergete pochi tartufi alla volta nel cioccolato e poi passateli nella farina di cocco. Fate asciugare bene su di una gratella e poi disponeteli nei pirottini di carta.