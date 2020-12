Home » Tv » Stasera in TV » Stasera in tv 30 dicembre: Forrest Gump e Nelle tue mani

Stasera in tv oggi mercoledì 3o dicembre, quali film e programmi suggeriscono le maggiori reti televisive? Scopriamo insieme cosa ci aspetta su: Rai, Mediaset e tutte le altre reti tv!

Rinnoviamo l’appuntamento serale con la nostra guida TV: cosa guardare sulle principali reti televisive, questa sera, 30 Dicembre?

In questo giovedì sera vi segnaliamo alcuni dei programmi: per l’informazione: Stasera Italia News Speciale; per le serie Fratelli Caputo; mentre per i film Forrest Gump, Nelle tue mani.

Voi su quale canale vi sintonizzerete? Cosa vedrete?

Stasera in Tv

Scopriamo insieme i film e quali programmi vedere questa sera in tv giovedì 30 dicembre 2020

Stasera sulla Rai

Rai1 21:25 –Nelle tue mani – (Film)

Rai2 21:20 – Alvin Superstar 2 (Film)

Rai3 21:20 – Qui e adesso ( Show)

Rai Movie 21:10 – Sissi, la giovane imperatrice(film)

Rai Premium 21:20 – Edda (Serie Tv)

Leggi anche: Stasera in tv

Stasera in tv su Mediaset

Rete 4 21:30 – Stasera Italia news Speciale (programma tv)

Canale 5 21:22– Fratelli Caputo (Serie tv)

Italia 1 21:18 – Forrest Gump (Film)

Premium Cinema 21:15 –Orgoglio e pregiudizio (film)

Iris 21:00 – Blue Jasmine ( film)

Stasera in tv sugli altri canali