solo-3-pazienti-al-covid-hotel-di-centallo:-situazione-in-netto-miglioramento

Dai dati recapitatoci questa mattina, mercoledì 30 dicembre, dall’Asl Cn1, presso la Bussola Hotel di Centallo, situato in frazione Roata Chiusani, la situazione è nettamente migliorata. L’hotel è stato individuato come punto Covid, per tutti quei soggetti asintomatici o paucisintomatici, ed i loro contatti stretti, i quali, per via di situazioni personali ed abitative, non si trovano nella condizione di potersi permettere un isolamento dalla propria famiglia, o dai propri coinquilini.

Ad oggi i posti occupati sono 3, pertanto ci sono ancora a disposizione 14 posti letto disponibili in tale struttura, che al momento ha disponibilità ad ospitare 17 pazienti in tutto.