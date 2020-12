si-insedia-nuovo-questore-petronzi.

Spread the love

Primo giorno di lavoro, a Milano, per il neo questore, Giuseppe Petronzi, dirigente generale della Pubblica Sicurezza che ha lasciato l’incarico di questore di Trieste insediandosi oggi in via Fatebenefratelli.

Petronzi è arrivato intorno alle 9, ha deposto una corona ai caduti della Polizia di Stato in Questura e ha incontrato i dirigenti presenti.

Poi si è subito immerso nelle questioni di Sicurezza del capoluogo lombardo partecipando, in prefettura, al suo primo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il neo questore nel pomeriggio si recherà dai vari vertici istituzionali per i saluti di rito. (ANSA).