russia,-la-denuncia-di-raksha:-“dati-sulle-morti-da-covid-falsati-in-modo-intenzionale-per-aiutare-putin-a-vincere-alle-urne”

Mosca – Se c’è una persona che non è rimasta affatto sorpresa dal bilancio delle morti da coronavirus triplicato in Russia è Aleksej Raksha. “Sono esattamente le cifre che mi aspettavo”. Questo demografo quarantaduenne lavorava da sei anni presso Rosstat, l’Istituto federale di statistica, quando lo scorso maggio ha criticato pubblicamente le cifre ufficiali sulla pandemia. “Il sistema di classificazione delle morti – spiega a Repubblica – era stato manipolato intenzionalmente perché bisognava tenere il voto popolare sugli emendamenti costituzionali che dovevano garantire il potere a vita a Vladimir Putin”. Due mesi dopo è stato invitato a dimettersi. “Un ordine dall’alto”.

Aleksej Raksha

Signor Raksha, quando ha iniziato a notare incongruenze nelle statistiche sul coronavirus?



“In primavera i dati sulle morti sono stati di colpo classificati. Venivano trasmessi al governo sotto il sigillo del segreto di Stato. Una pratica insolita. Bisognava offuscare la realtà per tenere il referendum costituzionale voluto da Putin. Ma lavorando ancora a Rosstat avevo accesso a queste informazioni e già in maggio mi sono reso conto che le morti da coronavirus erano circa tre volte più alte rispetto a quelle ufficiali”.

A che cosa era dovuta questa discrepanza?



“A una manipolazione operata intenzionalmente su due livelli. Primo, agli ospedali è stato dato innanzitutto l’ordine di effettuare autopsie per trovare malattie diverse dal coronavirus da poter citare come prima causa del decesso nei certificati post-mortem. In questo modo i numeri reali delle morti da Covid sono stati pressoché dimezzati. Poi c’è stato un secondo livello di manipolazione: i dati diffusi giornalmente su stopkoronavirus.rf da Rospotrebnadzor (il servizio per la sorveglianza dei diritti dei consumatori, ndr) sono stati ritoccati a tavolino, forgiati, limati, allineati, completamente redatti e manipolati a mano. Sono pura immaginazione. Non hanno nulla a che fare con la realtà. Per questo preferisco analizzare i dati di eccesso di mortalità, l’aumento del tasso di mortalità rispetto agli ultimi anni, in base alle statistiche diffuse da Rosstat. Quest’anno in Russia sono morte 2,1 milioni di persone contro 1,8 milioni l’anno scorso. L’eccesso di mortalità è di 300mila morti di cui circa l’80% dovuto al coronavirus. Vuol dire che 240mila persone quest’anno non sarebbero morte se non fosse stato per il Covid”.

Perché queste manipolazioni?



“È iniziato tutto in primavera su ordine del ministero della Sanità per compiacere Putin e il suo desiderio di tenere il voto nonostante tutto. Quando ho iniziato a denunciare le incongruenze e sono uscite le prime inchieste sulla stampa, hanno provato a rettificare, ma oramai non c’era più modo di tornare indietro perché il sistema di classificazione delle morti era stato irremediabilmente falsato”.

Ci aiuti a capire. Qual è la differenza tra le cifre sul Covid diffuse quotidianamente dalla Russia e le statistiche di Rosstat?



“I dati giornalieri comunicati dalla Russia all’Oms e utilizzati per i confronti internazionali sono quelli diffusi da Rospotrebnadzor su stopkoronavirus.rf, il sito governtivo dedicato alla lotta alla pandemia. Includono solo i decessi in ospedale dove il paziente risultava positivo prima della morte e, come ho detto, sono comunque ritoccati arbitrariamente. Rosstat raccoglie giorno per giorno i numeri sulle morti totali, li sottopone a verifiche e li invia al governo come dati classificati. L’Istituto utilizza un sistema di classificazione in quattro livelli: primo, le morti dove il paziente risultava positivo al Covid-19 prima della morte; secondo, le morti dove il contagio da Covid-19 non è confermato da un tampone, ma dai dati clinici come radiografie o livelli dell’ossigeno; terzo, le morti dove il Covid-19 ha aggravato una malattia cronica e infine, quarto, dove il Covid-19 è presente, ma non è considerato la causa decisiva. Le statistiche vengono pubblicate solo un mese dopo nella tarda sera del venerdì, quando la gente presta meno attenzione. I numeri giornalieri, di fatto, si riferiscono solo al primo livello classificato da Rosstat”.

Nella conferenza stampa di fine anno, Putin ha detto che la Russia ha risposto alla pandemia “meglio” degli altri Paesi. È così?



“È una bugia. La Russia ha il peggior eccesso di mortalità in Europa. Ed è destinato ad aggravarsi”.

Se rapportato alla popolazione, l’eccesso di mortalità in Russia dà un quadro più ottimistico?



“Assolutamente no. La situazione in Russia è come in Belgio o Spagna, ma molto più grave che in Italia, Regno Unito o Stati Uniti. Solo alcuni Paesi dell’America Latina, come Ecuador, Perù e Messico, stanno messi peggio. Bisogna evitare di confrontare i dati russi con le medie degli ultimi cinque anni. Bisogna guardare alla tendenza perché la Russia ha assistito a un rapido calo del tasso di mortalità nell’ultimo decennio. Se si considera la media, si rischia di sottostimare l’eccesso di mortalità russo”.

Alla luce di questi dati, è normale che il Paese non abbia adottato nessun lockdown durante la seconda ondata?



“La Russia è un Paese di negazionisti del Covid. Ed è tutta colpa della propaganda di Stato che ha voluto far credere che la situazione fosse sotto controllo pur di tenere il referendum. Ora la gente muore, ma è abituata. Qui l’aspettativa di vita è molto più bassa che altrove. Si muore di vodka. Ci si abitua anche a morire di Covid”.

È stato licenziato. Non ha paura di parlare così liberamente?



“Sono pronto a tutto. Anche a morire. Ho consegnato a un amico tutti i dati che ero riuscito a copiare a Rosstat. Non ho paura”.