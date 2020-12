prosecco:-lo-spumante-pop-da-provare-ancestrale

Il Prosecco esiste da più di duecento anni , ma è solo dalla seconda metà del Nuovo Millennio che è diventato lo spumante onnipresente nei nostri aperitivi e festeggiamenti. Ora, nel 2020 va incontro a una nuova rivoluzione, l’arrivo del rosé, e quindi ci siamo fatti aiutare da Michele Rimpici, veronese, fondatore di Cantina Urbana e wine consultant, per orientarci fra la giungla di bottiglie in vista di questo Capodanno. Cosa scegliere, e come? Ecco che cosa abbiamo imparato parlando con lui.

Quando la crisi ci ha aiutato

Se negli anni 80 si sbocciava champagne con la promessa di ricchezza e crescita economica, con l’avvento della Doc nel 2008 (e forse anche con la crisi economica globale) si è passati a livello globale a bere Prosecco. Un vino meno pretenzioso, che si adatta a molti contesti, costa poco e ci si può fare anche lo spritz: un vino da bere senza pensieri e che grazie all’italianità si è affermato all’estero spodestando l’allora dominio del Cava spagnolo. Oggi è il vino più esportato d’Italia e ne produciamo più di 500 milioni di bottiglie.

Il Prosecco non è sempre frizzante

Contrariamente a ciò che molti pensano il Prosecco non è un metodo di produzione, ma è un vino prodotto con l’uva glera. La glera è un uva antica, già citata in testi romani, la sua terra d’elezione rimane il Trevigiano e in particolar modo il complesso sistema collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. Lì i vini possono fregiarsi della Docg, mentre per la Doc negli ultimi dieci anni la coltivazione delle uve si è sparsa a macchia d’olio, arrivando fino in Friuli Venezia-Giulia e in tutte le province venete, spesso sostituendo altre varietà autoctone. Adesso l’80% dei vitigni veneti e il 20% del Friuli è glera. Per essere Prosecco il vino deve essere prodotto almeno con l’85% di glera, ma non deve essere per forza prodotto con metodo Martinotti e diventare uno spumante. In qualche osteria verace veneta potete ancora ordinare il Prosecco tranquillo, ovvero fermo, e sempre di più sta tornando in auge il prosecco ancestrale, rifermentato in bottiglia e spesso venduto “colfondo”, che è mosso più che frizzante.

La differenza con lo champagne

Champagne e Prosecco sono due vini molto diversi fra loro, il Prosecco sta allo champagne come la musica leggera sta alla musica classica, e la sua fortuna è proprio quella di essere pop, adatta alle feste quanto ai momenti quotidiani. Il metodo Martinotti (o Charmat) è sicuramente il metodo che ha permesso di portare in tavola uno spumante così economico. Infatti la seconda fermentazione tipica del Prosecco, quella che sviluppa le bollicine, avviene direttamente in autoclave, con l’aggiunta di zuccheri e lieviti. Ciò permette di abbassare considerevolmente il prezzo di produzione ovviamente rispetto allo champagne. Il pregiato vino francese così come Franciacorta e Trentodoc vengono prodotti con il metodo Classico, ossia rifermentando il vino nella singola bottiglia che viene girata su se stessa per mesi, sbocca per toglierne i lieviti e imbottigliata nuovamente prima di essere lasciata affinare.

Gli ancestrali: come una volta

Il Metodo Charmat tuttavia non è l’unico modo per produrre Prosecco. Esistono Prosecchi denominati “Ancestrali” che vengono prodotti con un metodo utilizzato storicamente a metà fra un Metodo Charmat e Metodo Classico; e che un tempo veniva usato anche in champagne. Il vino dopo la vendemmia viene lasciato fermentare in acciaio a una temperatura controllata piuttosto fresca in modo che i lieviti presenti naturalmente nelle uve possano lavorare sugli zuccheri, ma mantenendo un residuo zuccherino alto. Il vino viene quindi imbottigliato, senza ulteriori aggiunte di zuccheri e lieviti, in modo che la fermentazione riprenda e si sviluppi una leggera frizzantezza. Non effettuando la sboccatura, i lieviti restano nella bottiglia, formando un residuo; infatti vengono definiti “colfondo”.

Senza il botto

Il tappo a fungo da champagne è un’invenzione moderna per il Prosecco. Fino a vent’anni fa era un vino che la gente imbottigliava in casa con il tappo a corona, e non aveva quelle bollicine che vediamo oggi, ma semplicemente un po’ di frizzantezza dovuta al naturale processo di fermentazione che avveniva in bottiglia. Non si beveva spumante e non faceva il botto, quella è un’invenzione nata sull’onda della moda, del festeggiamento, dello champagne. Il vero Prosecco era quindi “mosso” o “tranquillo”; infatti da Cantina Urbana il suo vino frizzante si chiama El Moss, 100% glera bio, tappo da birra a 6.90€.

Cosa provare

I marchi storici come Valdo, i Bisol, Canevel, Collalto, Follador, Adami, Nino Franco, che coltivano le loro vigne e hanno un portfolio di offerta ampio, in cui sono presenti anche bottiglie premium. E poi le bottiglie ancestrali di Casa Coste Piane, Costadilà, Famiglia Marchiori, Ca’ del Zago, Gregoletto, Silvano Follador, Malibran e sempre di Adami e Nino Franco. Le si trova online e in enoteca.

2020: l’anno del rosé

Questo è l’anno della più grande rivoluzione nel mondo del Prosecco: è stato ammesso sotto il marchio Prosecco Doc e Docg il Prosecco rosé. Il Prosecco rosè nasce da un blend di Glera e uve a bacca nera, al massimo 15% sul totale, che conferisce un colore rosato molto accattivante – soprattutto all’estero -, ma anche una diversa complessità aromatica. Tutte le maggiori cantine a novembre hanno lanciato la propria bottiglia rosa, resta da vedere se sbaraglierà il classico prosecco giallo paglierino…

Testo di Jacopo Giavara, Margo Schachter