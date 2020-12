Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si alza dalla sedia e dice “mi sto sentendo male”, panico in studio

Spread the love











Serena Bortone è la padrona di casa della trasmissione che va in onda si Rai 1 “Oggi è un altro giorno”. La conduttrice è molto amata anche se il programma non è premiato come, a detta dei più, dovrebbe. La Bortone fa delle interviste molto belle e profonde e di solito gli ospiti sono ben contenti di andare da lei. Momenti di tensione ci sono stati, però, quando giorni fa ha intervistato Vittoria Schisano che ha avuto da ridire sulla clip che la Bortone ha mandato in onda che riguardava un film girato dalla Schisano quando era ancora Giuseppe. A Vittoria Schisano non è piaciuta la scelta del film e le due hanno discusso un po’ ma poi tutto è rientrato.

Serena Bortone si sente male appena si alza dalla sedia

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone.

La conduttrice stava intervistando l’ospite di oggi, Alberto Matano, ma ad un certo punto, dopo che si è alzata molto velocemente dalla sedia, ha accusato un malore. E ha detto così

: “Ecco, mi gira anche la testa. Mi sono alzata troppo velocemente”.

Tutti in studio si sono un po’ preoccupati ma poi la situazione è subito rientrata e non ci è stato più alcun problema.

L’intervista ad Alberto Matano

Oggi a “Oggi è un altro giorno” è andato ospite, come era stato preannunciato ieri, Alberto Matano.

Il giornalista ha raccontato molte cose di sé e poi ha parlato del rapporto che ha con Mara Venier, che è molto profondo e che sta risentendo, come tutti i rapporti, delle restrizioni a causa del covid.

Alberto Matano, a proposito di lui e di Mara Venier ha detto: È un’amica quotidiana, ci sentiamo e ci raccontiamo le nostre cose, se abbiamo un problema di qualsiasi natura lo condividiamo. È diventata per me un riferimento, con la sua esperienza e la sua saggezza. Lei mi dà sempre il suo punto di vista e viceversa, anche io cerco sempre di dare il mio contributo a lei”.

E poi ha aggiunto: “Ci manca molto non poterci vedere, di solito durante le feste facciamo almeno un brindisi, ma quest’anno niente”.

Mara Venier, in più occasioni ha rimarcato gli stessi sentimenti per il giornalista.

