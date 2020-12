Mondovì in lutto per la morte, nella notte, di un giovane di 17 anni

La comunità di Mondovì è scossa per l’improvvisa e prematura scomparsa di G.G., giovane di 17 anni, morto nella notte di oggi (mercoledì 30 dicembre) presso la sua abitazione, in Frazione Rifreddo.

A lanciare l’allarme, i genitori del minore, trovato sul divano di casa privo di sensi: a nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimazione degli uomini del 118 accorsi sul posto. Sul posto anche i Carabinieri di Mondovì: il corpo senza vita del ragazzo è stato condotto al Cimitero di Mondovì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per stabilire le cause del decesso in attesa dei funerali.