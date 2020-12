Melissa Satta ha già sostituito Boateng?

Dopo 9 anni Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati definitivamente, con tanto di ringraziamenti reciproci via social. Nessuna guerra tra loro per il bene del figlioletto Maddox. Intanto la modella avrebbe già trovato il sostituto…

E’ calato per sempre il sipario sulla storia d’amore tra Melissa Satta e il marito, il calciatore del Monza Kevin Prince Boateng. Un addio ufficiale arrivato via social. In un lungo post sul suo profilo Instagram della modella e showgirl che ha voluto ringraziare il marito per gli anni felici trascorsi insieme.

Nessun litigio, semplicemente l’amore è finito. Un amore che secondo il settimanale Chi Melissa avrebbe ritrovato in Matteo Rivetti, 34 anni, figlio dell’ex proprietario del marchio di abbigliamento Stone Island. Una storia cominciata da poco, non ancora resa nota da i due diretti interessati che prima vogliono conoscersi probabilmente ancora un po’…

Leggi anche: Melissa Satta e Boateng si sono lasciati

Melissa ha conosciuto Matteo in estate a casa di Renzo Rosso

Melissa e Matteo si sarebbero conosciuti in estate a casa di Renzo Rossi, il patron della Diesel, mentre era già in corso la crisi con suo marito Kevin-Prince Boateng. A metterci lo zampino sarebbe stata Arianna Alessi, la moglie dello stilista molto vicina all’ex Velina. Il ragazzo lavora nell’azienda di famiglia e si occuperebbe del marchio di moda Stone Island.

Un amore nato con la consapevolezza che la sua storia con il padre di figlio è finita, come ha scritto lei stessa sui social. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

Anche Boateng ha deciso di rispondere sui social

La conferma del loro addio di comune accordo. senza guerre né risentimento. E la risposta, sempre via social, di Boateng non si è fatta attendere: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida madre che sei e sarai”, ha scritto il giocatore tedesco di origine ghanese. Dopo un’iniziale separazione avvenuta un anno fa, la coppia si era ravvicinata per il bene di Maddox. Ma il ritorno di fiamma non era durato e pare che la loro relazione fosse già finita la scorsa estate.

Potrebbe interessarti: Melissa Satta e Boateng tutto finito: lei dall’avvocato

La notizia era trapelata, la Melissa e Boateng si erano subito affrettati a smentirla, forse per non fare soffrire il loro bambino. Ora però hanno deciso consensualmente di rendere pubblico il loro addio, senza pettegolezzi. Secondo alcune voci, sarebbe stata proprio Melissa a decidere di chiudere la storia d’amore con il marito che pare l’avesse tradita con l’ex compagna di un collega ai tempi in cui giocava nel Milan. Ma ora non ha più importanza per l’ex velina che è pronta a voltare pagina sentimentalmente. Il suo cuore infatti ora starebbe battendo per un nuovo uomo…