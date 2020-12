Spread the love











Jennifer Aniston nella bufera per un addobbo di Natale a tema Covid, sui social è stata attaccata pesantemente dai suoi fan per aver mostrato le sue decorazioni “sei insensibile”, ecco cosa è successo Jennifer Aniston nelle ultime ore è stata pesantemente criticata per ave condiviso con i suoi followers il suo particolare addobbo di Natale […]

L’articolo Jennifer Aniston attaccata sui social, fan offesi per un addobbo di Natale a tema Covid proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...