il-2020-anno-d’oro-della-bicicletta-a-milano:-in-arrivo-altri-40-chilometri-di-ciclabili

Tracciate, sperimentate, aggiustate, amate e contestate. Con un traguardo di circa trecento chilometri complessivi tagliato prima della pausa natalizia, il 2020 è stato l’anno delle piste ciclabili. Un’accelerata che, da aprile a dicembre, ha tratteggiato sulle strade milanesi sessanta nuovi chilometri di corsie riservate alle biciclette e che ne promette altri quaranta fino alla prossima primavera: disegnate perlopiù nello stile ” leggero” della pennellata sull’asfalto, hanno rimodellato la viabilità di centro e periferia, tra l’entusiasmo dei ciclisti e le proteste degli automobilisti e di alcuni commercianti. Corso Venezia, corso Buenos Aires, viale Monza, via Novate, via Sardegna, via Monte Rosa, viale Puglie, corso di Porta Nuova sono alcuni dei tratti realizzati.

Quello sancito dal piano Strade Aperte messo a punto dopo il lockdown di marzo, è l’inizio di un percorso spinto dal bisogno di alleggerire il trasporto pubblico e decongestionare il traffico in quest’anno di emergenza sanitaria, ma che punta, insieme all’espandersi delle Zone 30, a valorizzare la mobilità dolce anche dal 2021 in avanti. Secondo gli ultimi dati del Comune, che riguardano il periodo autunnale, la ciclabilità, rispetto al totale dei veicoli circolanti, è al 19 per cento in centro e al 10 per cento in periferia. Negli ultimi mesi, certo non favorevoli alle pedalate, nel tratto tra piazza Oberdan e corso Buenos Aires sono transitate in media 4.700 bici all’ora, quasi tremila tra piazzale Loreto e viale Monza, circa duemila in viale Monza, all’altezza di Gorla.

“Nonostante il periodo invernale e l’alternarsi di zone rosse e arancioni – spiega l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – questi numeri ci dicono che oggi la bicicletta è a tutti gli effetti un mezzo di trasporto cittadino su cui scommetteremo anche nel 2021” . Perché gli affezionati delle due ruote sono in crescita: gli abbonamenti annuali allo sharing di Bikemi, ad esempio, sono cresciuti di quasi il quaranta per cento negli ultimi mesi. Un segnale che, nonostante il calo fisiologico dei prelievi di mezzi dovuto alle chiusure parziali o totali (1.661.567 contro 2.841.995 nel 2019), fa vedere a ciclisti e operatori il bicchiere mezzo pieno.

Con una novità, quella delle bici elettriche a flusso libero arrivate in autunno, pronta a sbocciare non appena clima e pandemia lo permetteranno: “Il novanta per cento dei nostri nuovi utenti si è registrato per i mezzi elettrici”, racconta Alessandro Felici, ad di RideMovi (ex Mobike) che il prossimo anno porterà in città almeno altre duemila bici a pedalata assistita, da aggiungere alle mille già in circolazione oltre a quelle di Lime. “Ci voleva un’emergenza come quella che abbiamo vissuto affinché Milano facesse un cambio di passo – spiega Guia Biscaro, presidente di Fiab Milano Ciclobby – . Le sperimentazioni del Comune vanno nella giusta direzione e noi auspichiamo che nei prossimi anni ogni strada abbia il suo percorso per le bici”.