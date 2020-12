Home » Tv » Grande fratello VIP » GF Vip nomination: Ermito, Salemi, Zenga e Urtis a rischio eliminazione

Chi sono i vipponi meno graditi nella casa del Grande Fratello Vip e dunque finiti in nomination? Quando verrà decretato il prossimo eliminato dal gioco? Scopriamolo insieme.

Il Grande Fratello Vip fa un bel regalo di Natale in ritardo o di fine anno in anticipo ai vipponi storici della casa più spiata d’Italia: per questa settimana sono tutti immuni. Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi non potranno essere dunque votati.

Inoltre, per loro si prospettano nomination nel segreto del confessionale: le “new entry“, invece, potranno essere votate e faranno tra di loro le nomination palesi.

Le nomination palesi in puntata

I vip entrati per ultimi nella casa più spiata d’Italia vengono mandati in Super Led. Nella stanza si percepisce una grande pensione. Giulia Salemi mostra la sua carta: vota Andrea Zenga per una semplice esclusione. Mario Ermito fa una precisazione prima di fare il suo nome: “Qui in questa stanza non c’è alcuna persona con cui io non abbia legato, però mi rendo conto che essendo un gioco bisogna fare un nome e tra di loro nomino Cecilia (Capriotti, ndr) perché ha fatto trapelare come se io fossi un farfallone”. La Capriotti sostiene che come motivazione non è valida, perché lei stava naturalmente scherzando.

Cecilia ricambia il favore e vota per Ermito: “Si è instaurata tra tutti noi una bellissima armonia e Mario è stato anche la causa di qualche litigio. Anche Carlotta Dell’Isola vota Mario perché “non mi è piaciuto in alcune situazioni, già gliel’ho detto”. Mario un pois risente: “Si guarda sempre le reazioni mie e mai da cosa sono determinate”. Carlotta allora fa una precisazione: “Io avrei votato Sonia, ma è uscita…”. Andrea Zenga nomina Giulia Salemi per le sue stesse motivazioni, “gli altri mi hanno dato qualcosina in più di lei. Samantha vota Giacomo perché gli restituisco il favore. Piglia e porta a casa. Giacomo Urtis decide di votare per Andrea Zenga: “È l’unico che vorrei spronare durante questa nomination perché si deve aprire un po’ di più. Quando sei in nomination sei più attivo”. Zenga ribatte pronto: “Mi metti in nomination per spronarmi, almeno dimmi che non ti piaccio”.

Le nomination in confessionale

La prima ad essere chiamata nel segreto del confessionale è Maria Teresa Ruta: “

Devo nominare Samantha De Grenet perché in questi giorni in cui abbiamo parlato di quello che è successo (e che ha portato alla squalifica di Filippo Nardi, ndr) all’inizio mi ha detto che ci teneva a dire che non c’era nelle clip e poi ho scoperto invece che aveva parlato a lungo con Filippo e sapeva perfettamente cosa era successo. Non so se sia stata falsa, ma era meglio non dirlo”.

Tommaso Zorzi è il secondo vippone in confessionale:

“Nomino Mario perché non ha il senso dell’umorismo e quindi non posso avere persone accanto che non ce l’hanno perché mi mettono in difficoltà”.

Dayana Mello, che ha avuto una serata davvero tosta, nomina Giulia Salemi

“ovviamente perché per una serie di cose, per i suoi scherzi, per i suoi atteggiamenti a volte di bambina è difficile; non è una mia amica, sto cercando di conoscerla, lei deve ancora crescere tanto e mi trovo meglio con altre persone qua dentro”.

Rosalinda Cannavò fa il nome di Ermito:

“mi ha molto deluso l’affermazione che ha fatto non specificando bene le cose sul messaggio che gli ho lasciato sui social. Non mi è proprio piaciuto”. Andrea Zelletta nomina Giacomo “perché anche il semplice confermare quel chiacchiericcio su Natalia non mi è piaciuto. Avrei preferito un semplice silenzio”.

Stefania Orlando, con l’inseparabile pelouche Gilda, il bassotto di Tommy, nomina Mario

“perché è troppo piacione e a lui piace piacere a tutti, indistintamente, non ha delle preferenze. I piacini non mi piacciono”. Pierpaolo Pretelli fa l’ultima nomination: nomina Carlotta “perché la volta scorsa mi ha tolto l’immunità e quindi ricambio il piacere”.

Vipponi a rischio perché in nomination

Io nomination sono

Mario Ermito con cinque voti,

con cinque voti, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Andrea Zenga con due.

Tra di loro sarà decretato l’eliminato lunedì prossimo, 4 gennaio 2021.