gf-vip:-elisabetta-gregoraci-gaffe-clamorosa

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una piccola gaffe. La donna, infatti, in una diretta con Enock, Gaia Zorzi e Paolo Brosio si è messa in posa per una foto in cui, però, lei non era stata inclusa.

Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa ormai da diverse settimane ma anche da fuori il reality continua a far parlare di sé. Spesso il motivo è legato a Pierpaolo Pretelli, che al Grande Fratello Vip era apparso molto preso da lei. Altre volte invece si tratta dei suoi interventi in studio o delle foto postate dalla sua lussuosa casa.

Nelle ultime ore, invece, Eli è stata coinvolta in una divertente gaffe che vede protagonista insieme a lei Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Elisabetta Gregoraci: “ego smisurato”?

Dopo la puntata i vipponi sono soliti apparire insieme in una diretta su Instagram. Così lunedì scorso Elisbetta Gregoraci si è ritrovata a chiacchierare, dalla sua casa di Roma, con Enock, Paolo Brosio, Francesco Oppini e Gaia Zorzi.

Leggi anche: GF Vip, Balotelli scatenato contro Selvaggia: “Enock è intoccabile”

Ad un certo punto, però, Gaia ha chiesto a Paolo di farsi una foto e la Gregoraci, tutta convinta, si è messa in posa credendo che si stesse riferendo a lei.

“Devo immortalare questo momento”

ha detto infatti la sorella di Tommaso e così l’ex moglie di Briatore ha sfoderato uno dei suoi migliori sorrisi e, con le dita in segno di vittoria, ha aspettato lo scatto. Il video del momento è stato preso e ricondiviso dalle varie pagine social, che lo hanno reso virale.

Insomma, la povera Elisabetta non si era accorta che, in realtà, la ragazza si stava facendo un selfie con Paolo Brosio e il web non glielo perdonerà facilmente.

Sotto ai vari post, infatti, si leggono moltissimi commenti che prendono in giro Elisabetta per il suo “ego smisurato”. Altri, invece, ne invidiano l’autostima.