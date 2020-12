gf-vip,-cristiano-malgioglio-si-proclama-vincitore

Cristiano Malgioglio si proclama vincitore del Grande Fratello Vip. Sulle pagine di Chi racconta anche il suo rapporto con Dayana e con Tommaso Zorzi

“Meglio venti giorni da lupa che tre mesi da chihuahua!”. Esordisce così Cristiano Malgioglio sulle pagine di Chi, raccontando la sua seconda esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio che ha trascorso le sue vacanze di Natale in love con il suo fidanzato turco che l’ha raggiunto in Italia (“Quando ha scoperto che ero nel reality di Alfonso voleva mandarmi un aereo con su scritto la nostra frase…”) si è proclamato vincitore. Ma perché?

“Perché in pochi avrebbero avuto il mio stesso coraggio ed è per questo che il reality di Canale 5 è un po’ come se l’avessi vinto io. In quanti avrebbero avuto la forza di tornare a fare i concorrenti dopo essere stati anche opinionisti del programma? I miei coinquilini mi avrebbero dovuto consegnare un Oscar…”. Leggi anche: Cristiano Malgioglio scatena Instagram: di chi sono queste gambe?

Cristiano nella Casa ha giocato a fare la talpa

Nessun oscar, nessun premio speciale ma una bella nomination che poi gli è costata l’eliminazione dal reality di Alfonso Signorini. “Fa parte del gioco far fuori i personaggi più forti e io non li condanno. Inutile fingere: questa volta non ho giocato. Più che un concorrente, sono stato una talpa”.

Cristiano si è affezionato molto a Dayane Mello e “vederla piangere per me mi ha fatto soffrire”. Malgioglio è uno dei pochi con cui ha legato con la modella brasiliana.

“Lei è una donna libera, con il dono di trasformare le fragilità in punti di forza. Siamo più simili di quanto si possa immaginare e rivederla, seppur in glassroom, mi ha emozionato. Se vorrà, andremo in Brasile a trovare sua mamma. Il tempo perso non torna indietro”.

Cristiano ha scritto una lettera a Tommaso

Poi c’è Tommaso Zorzi: “Per me è stata una rivelazione, nonché un punto di riferimento all’interno del reality. Con lui potevo parlare di tutto. Era come se ci conoscessimo da sempre”. E al cantante cercato da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo, Tommy ha confidato il suo amore per Francesco Oppini.

“Può succedere alle persone sensibili come noi di confondere un’amicizia speciale con un amore. Mi sono riconosciuto molto in lui. Gli ho scritto una lettera che Tommaso mi ha garantito custodirà gelosamente” Potrebbe interessarti: Cristiano Malgioglio: chi è? Età, carriera e amore

Soi chiude con una frecciata. Chi è il più stratega della Casa? Naturalmente “chi piange sempre per un nonnulla. Meryl Streep, da Maria Teresa Ruta, avrebbe solo da imparare”.