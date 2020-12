fratelli-caputo,-anticipazioni-della-terza-puntata

Fratelli Caputo anticipazioni terza puntata

Fratelli Caputo anticipazioni terza puntata: penultimo appuntamento, mercoledì 6 gennaio, con la fiction che ha per protagonisti Nino Frassica e Cesare Boccia per la regia di Alessio Inturri.

La miniserie tiene compagnia al pubblico di Canale 5 durante le feste, ogni mercoledì a partire dalle 21.21 circa. Di seguito, le anticipazioni sulla terza puntata di Fratelli Caputo, in onda mercoledì 6 gennaio 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Fratelli Caputo terza puntata trama: cosa succede

L’esproprio del terreno di Agata (Aurora Quattrocchi), per Nino Caputo (Nino Frassica) e suo fratello Alberto Caputo (Cesare Bocci), perde di significato di fronte all’arrivo di Franca (Anna Teresa Rossini), la madre di Alberto.

I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara (Giorgia Boni) e Simone (Giancarlo Commare) continuano le loro sessioni di studio e Andrea (Riccardo De Rinaldis) si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro.

Tra le signore Caputo è sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero – tanti anni prima – le aveva chiesto di tornare in Sicilia e che lei lo aveva rifiutato.

Questa verità dolorosa sia per Alberto che per Nino, vittime delle bugie delle rispettive madri, avvicina i due fratelli. Ma durante uno spettacolo presentato da Nino e dal piccolo Giacomo, tra lo stupore di tutti, arriva Agata che impone alla rivale le fine delle loro schermaglie. Il giorno dopo, Franca lascia il casale ottenendo il perdono di Alberto.

Anche Nino ha un chiarimento con la madre Agata. È stato l’amore del figlio a tenerla in vita e la tenerezza del loro abbraccio scioglie ogni dispiacere passato.

Fratelli Caputo quando va in onda su Canale 5: programmazione

La miniserie realizzata da Ciao Ragazzi! per Mediaset va in onda a partire dal 23 dicembre su Canale 5 in prima serata dalle ore 21.21 circa per quattro mercoledì. Salvo cambiamenti di palinsesto, questa è la programmazione di Fratelli Caputo:

Fratelli Caputo in streaming: dove vederla

In streaming, Fratelli Caputo è presente nel catalogo di Mediaset Play, la piattaforma di video on demand targata Mediaset che permette agli utenti di seguire contenuti in diretta e anche di guardarli in modalità catch-up, con gli episodi disponibili in catalogo a seguito della loro messa in onda.