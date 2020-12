forte-calo-di-ricoveri-covid-presso-l’ospedale-di-ceva

Presso l’ospedale di Ceva, sono stati ricoverati ad oggi, mercoledì 30 dicembre, 21 pazienti risultati positivi al tampone per la ricerca del Coronavirus, le cui condizioni erano tali da richiedere una degenza ospedaliera.

Come ricordiamo, l’ospedale di Ceva, così come quello di Saluzzo, ed altri 14 all’interno del territorio piemontese, è stato trasformato totalmente in Covid Hospital, così da poter dedicare a tali pazienti le cure necessarie senza tralasciare ulteriori pazienti non covid.

Al momento quindi si sono liberati 14 posti presso il reparto di media intensità.