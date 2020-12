estrazione-lotto,-simbolotto-e-superenalotto-di-oggi-29-dicembre-2020,-in-tempo-reale

Andiamo a scoprire in tempo reale i numeri per quanto riguarda l’estrazione del lotto, supernenalotto, simbolotto e quant’altro.

estrazione lotto (web source)

Anche quest’oggi parte il nostro percorso nello scoprire in tempo reale i numeri estratti per quanto riguarda il lotto, supernenalotto, simbolotto e tutti i jackpot messi a disposizione dalla Sisal. Insomma, si punta al grande montepremi soprattutto negli ultimi giorni dell’anno. Per festeggiare al meglio un capodanno che a causa delle normative vigenti anti-covid dovrà essere vissuto sicuramente in maniera diversa rispetto al passato.

Chissà se non possano rivelarsi proprio questi fortunati per i migliaia e migliaia di scommettitori che ogni due giorni si avvicinano alla lotteria. Insomma, gli scommettitori italiani sono in fremito per provare a portarsi a casa milioni e milioni di euro. Somme di denaro mai viste prima nel passato e che sicuramente lasciano tutti senza fiato.

Andiamo a scoprire il montepremi di giornata

estrazione web source (web source)

Ecco che per la giornata di oggi il montepremi non può che salire vertiginosamente soprattutto perché un vincitore manca ormai da tempo. Di conseguenza sale il jackpot messo in palio dalla Sisal che va a toccare una somma altissima, 83,3 milioni di euro. Denaro al quale puntano gli italiani, i quali potrebbero quindi intascare denaro prezioso per poter guardare con ottimismo al futuro della propria vita.

Non si può quindi che cercare la fortuna, soprattutto alla conclusione di un anno pesante e triste come il 2020 che ha regalato tutto, fuorché gioie. Insomma, gli scommettitori possono quindi avvalersi dei numerosi jackpot per tentare il ‘colpo da novanta’ che cambierebbe in positivo il corso della stessa annata.

I numeri estratti all’estrazione odierna del lotto

estrazione lotto (web source)

Ecco quindi come si vanno a comporre i numeri di giornata, 28 dicembre 2020:

LOTTO, LE RUOTE

BARI 88 58 67 27 14

CAGLIARI 58 13 70 83 48

FIRENZE 30 90 57 88 21

GENOVA 16 59 74 33 28

MILANO 71 18 87 85 40

Napoli 31 54 70 90 51

Palermo 21 17 30 46 18

ROMA 54 34 10 65 33

TORINO 20 58 62 38 51

VENEZIA 88 37 45 60 62

NAZIONALE 58 61 19 26 40

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote saranno estratte solo dopo le 21**

SUPERENALOTTO 29 dicembre 2020, LA COMBINAZIONE

Sestina vincente: 74 51 15 22 38 60

Numero Jolly: 86

Numero SuperStar: 50

Dieci e lotto: 13 16 17 18 20 21 30 31 34 37 54 57 58 59 67 70 71 74 88 90

Numero Oro: 88

Doppio Oro 58 88

Simbolotto 39 Forbici – 8 Braghe – 41 Buffone – 24 Pizza – 9 Culla



Per controllare le eventuali vincite più rapidamente, è consigliato verificare i numeri estratti anche sui siti ufficiali Sisal.it e Lottomatica.it.