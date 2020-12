disabile-resta-bloccato-con-la-carrozzina-nella-neve-nel-varesotto:-soccorso-dai-carabinieri

Stava cercando di tornare a casa, in un casolare isolato a Busto Arsizio (nel Varesotto), ma la sua carrozzina elettrica è rimasta bloccata a causa della copiosa nevicata delle ultime ore: un uomo disabile è stato soccorso dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile, che gli hanno consentito di rientrare nella propria abitazione.

Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni cittadini di passaggio, che hanno notato l’uomo in difficoltà in via Bienate, alla periferia della città, e chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti sul posto muniti di pala e hanno liberato la carrozzina.