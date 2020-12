Detto Fatto, torna il 4 gennaio: tutte le novità

Spread the love

Dal 4 gennaio su Rai 2 alle 15.15 tornerà “Detto Fatto”, sempre condotto da Bianca Guaccero affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Tra gli spazi inediti ci sarà quello dedicato ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie con l’avvocato Manuela Maccaroni.

Da lunedì 4 gennaio ritroveremo l’appuntamento quotidiano, nel pomeriggio di Rai 2, con “Detto Fatto“.

A dispetto dei rumors di coloro che erano scettici sul ritorno del programma sulla seconda rete del servizio pubblico, i telespettatori rivedranno Bianca Guaccero con accanto a sé i tutor fissi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Detto Fatto 2021: consigli di esperti e idee innovative

Anche nel 2021 il format non cambia e segue quello del passato. Tuttavia sono previste alcune novità e rivisitazioni.

Come sempre “Detto fatto” proporrà rubriche e i tutorial che mostrano al pubblico soluzioni pratiche, idee innovative e consigli in diversi ambiti, dalla famiglia al lavoro, dalla cucina alla moda, dall’economia al fai-da-te senza trascurare il fitness.

La trasmissione si propone di rispondere alle domande del pubblico che, nell’ultimo periodo, in particolare, sono state rivolte a come affrontare il nuovo modo di vivere a cui non siamo abituati. Le risposte sono affidate a esperti di diversi settori che intervengono a “Detto Fatto”.

Non mancano, comunque, anche personaggi famosi che, raccontando vicende personali, aiutano a fare riflessioni su tematiche delicate: disturbi alimentari, body shaming, bullismo, parità di genere.

Detto Fatto da gennaio 2021: spazio ai diritti di donne e minori

A partire dal 4 gennaio 2021 sono previste nuove rubriche e nuovi factual per continuare a offrire un ampio raggio di aiuti al pubblico.

Carla Gozzi proporrà due spazi, uno che consiste in un cambio look che tenga conto del profilo caratteriale dell’ospite, il secondo dedicato alla creazione di diversi look utilizzando il medesimo capo d’abbigliamento.

La terza rubrica sarà dedicata alle donne con l’avvocato Manuela Maccaroni, Presidente dell’Associazione Nazionale Avvocati per i Minori e le Famiglie.

