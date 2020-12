danimarca:-uno-sguardo-ai-progetti-iconici-di-anupama-kundoo

Wall House. Photo credit: Javier Calleja

Il Louisiana Museum of Modern Art in Danimarca offre uno sguardo attento ai progetti più prestigiosi del rinomato architetto indiano Anupama Kundoo. La mostra “Anupama Kundoo-taking Time” è l’ultima esposizione della serie “The Architect’s Studio”, curata da Kjeld Kjeldsen e Mette Marie Kallehauge. L’obiettivo di “The Architect’s Studio” è quello di mettere in luce le diverse tecniche architettoniche e costruttive. In questa particolare mostra sono esposti i modelli dettagliati dell’archivio architettonico di Kundoo, i diversi strumenti e i campioni di materiali da costruzione che ha utilizzato nel corso degli anni.

‘The Architect’s Studio “Anupama Kundoo – Taking Time”

The Architect’s Studio “Anupama Kundoo – Taking Time”

Architettura lenta

La mostra offre agli spettatori la possibilità di conoscere il suo approccio “slow architecture”, che prevede l’utilizzo di materiali tradizionali e di antiche tecniche artigianali indiane. «Prendere tempo significa essere vivi. Come esseri viventi, il senso della nostra vita deriva dal modo in cui trascorriamo il nostro tempo. Possiamo ribaltare l’idea che il tempo si sta esaurendo, prendendo il tempo dalla nostra parte, facendo amicizia con lui. Non dobbiamo correre contro il tempo, ma costruire un buon rapporto con il tempo della nostra vita. Invece di cercare di trovare il tempo, dovremmo prenderci del tempo”, dice Anupama.

Tecniche costruttive antiche



Il pezzo più popolare della mostra è un modello in scala reale del concetto di abitazione economica di Kundoo – Full Fill Home, presentato alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2016. Ci sono anche repliche di porzioni della casa di Kundoo, Wall House, che si trova fuori dalla città di Auroville. Wall House ridefinisce i confini spaziali e celebra le tecniche costruttive tradizionali indiane come i mattoni achakal e i sistemi di copertura in terracotta.

«Kundoo cerca di restituire un tempo qualitativo alla produzione dell’architettura per opera dell’uomo e per mano dell’uomo, che naturalmente richiede più tempo delle macchine, ma implica un senso di gran lunga migliore dei materiali, dei dettagli, dello spazio e del rapporto dell’edificio con il sito. Guardando gli edifici di Kundoo, è impossibile non percepire che sono opere uniche, l’epitome dell’architettura site-specific», aggiungono Kjeldsen e Marie Kallehauge.

L’architettura del tempo



La mostra è divisa in due sezioni. La prima sezione è intitolata “L’architettura del tempo”. Questa sala funge da archivio dei progetti di Kundoo. Qui sono esposti 13 modelli, oltre a una selezione di manufatti e materiali da costruzione. Tra i punti salienti della sala c’è un modello della capanna Petite Ferme, la prima casa che Kundoo ha costruito per sé e le case del Volontariato per bambini senza tetto, una serie di case a forma di cupola realizzate con mattoni di fango fatti a mano. In questa sezione sono esposti anche alcuni dei materiali da costruzione sostenibili che Kundoo ha utilizzato nei suoi progetti come pietre naturali, legno, terra, cemento e cemento.

Volontariat Homes for Homeless Children. Photo credit Javier Callejas

Volontariat Homes for Homeless Children. Photo credit Javier Callejas

Co-creazione



La seconda sezione della mostra è nota come “Co-creazione”. Si concentra sui progetti di Kundoo basati su Auroville, come un modello su larga scala della sua più grande costruzione fino ad oggi, un complesso residenziale di 240.000 metri quadrati intitolato Lines of Goodwill.

Architettura accessibile e sostenibile



«La mercificazione degli alloggi e la loro inaccessibilità richiedono approcci alternativi, compreso il coinvolgimento del tempo che i futuri residenti dovranno dedicare al modo in cui l’architettura viene realizzata e pagata, in modo che l’alloggio possa essere nuovamente percepito come spazio abitativo piuttosto che come un investimento che deve necessariamente generare enormi debiti. La fiducia nelle risorse umane, come il tempo, l’intelligenza, la forza muscolare e l’impegno diretto, possono ridurre il dispendio di risorse naturali, creando al contempo salute, benessere e felicità», conclude Kundoo. Anupama Kundoo-Taking Time” sarà in mostra al Louisiana Museum of Modern Art in Danimarca fino al 28 febbraio 2021.

Wall House. Photo credit: Javier Callejas

Wall House. Photo credit: Javier Callejas

Articolo originale di Pallavi Mehra su AD India