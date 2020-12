Cancellarese notizie da Google assistenza per rimuovere URL negativo

Spread the love











Nel contesto delle elezioni , il DPO ricorda che l’opinione politica è un dato personale sensibile (articolo 9 del GDPR) e aggiunge una serie di link per eliminare non solo i riferimenti alle proprie opinioni politiche ma anche altri dati personali tracciabile sui social network e Google:

Google

In generale, la procedura per rimuovere le informazioni da Google è su https://support.google.com/webmasters/answer/6332384?hl=it&ref_topic=1724262.

A seguito della decisione della CGUE nel caso Google Spagna, Google consente la rimozione di informazioni dalle ricerche in base alle norme europee sulla protezione dei dati. Il richiedente la rimozione deve dimostrare la propria identità, identificare il sito web con il nome dell’interessato e descrivere la situazione in cui si sta verificando la violazione dei dati personali. Le informazioni e il modulo sono disponibili all’indirizzo https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch .

Un’altra procedura offerta si applica ai casi in cui su Google compaiono dati di uso improprio (come un numero di conto bancario o un’immagine della firma scritta a mano). In questi casi, Google valuta se la divulgazione rappresenti un rischio significativo di furto di identità, frode finanziaria o altri danni. Se esiste un rischio di questo tipo, puoi richiedere questa rimozione dalla pagina di rimozione delle informazioni di Google: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061 .

È inoltre possibile richiedere la rimozione dai risultati di ricerca se il richiedente la rimozione non è il proprietario del sito Web che contiene le informazioni e il contenuto non esiste più nel sito Web di origine. Per fare ciò, devi avere un account Gmail e utilizzare lo strumento Rimuovi contenuti obsoleti: https://www.google.com/webmasters/tools/removals .

Puoi anche nascondere temporaneamente le informazioni a Google compilando una richiesta di rimozione dell’URL, disponibile all’indirizzo https://support.google.com/webmasters/answer/1663419?hl=en_US .

Un altro approccio si applica direttamente per selezionare i servizi di Google (come Youtube o Google Play). Per richiedere la rimozione di informazioni da Internet, è necessario utilizzare lo https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 Strumento per la risoluzione dei problemi di rimozione dei contenuti , che descrive come segnalare i problemi per ogni servizio.

Google Maps (Street View)

Se il contenuto è stato aggiunto da Google, puoi utilizzare il https://support.google.com/maps/answer/3093484?hl=it problema per sfocare ulteriormente il tuo viso o altre targhe (ad es. Numero di licenza del veicolo) . Puoi anche richiedere una foto sfocata o segnalare una foto se contiene il tuo viso, la tua casa o altre informazioni di identificazione senza il tuo consenso, nonché qualsiasi cosa che violi le immagini e le norme sulla privacy di Google Maps ( https: // www .google.com / intl / en / streetview / privacy / ).

In generale, l’informativa sulla privacy per l’aggiunta di foto a Google Maps è disponibile su https://maps.google.com/intl/en/maps/streetview/policies/#privacy-and-blurring .

Mapy.cz

Le regole per l’aggiunta di foto al sito web Mapy.cz possono essere trovate su https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/licencni-ujednani-ke-vkladani-fotografii-na-mapycz/ . Parti di fotografie che ritraggono persone, targhe e altre targhe devono essere sfocate. Le violazioni delle regole di cui sopra per l’aggiunta di foto possono essere segnalate all’indirizzo Internet http://napoveda.seznam.cz/cz/mapy-hlaseni-chyby/ .

Facebook

Se un profilo Facebook è visualizzato nei browser Internet, questa vista può essere nascosta utilizzando lo strumento di impostazioni di ricerca pubblica https://www.facebook.com/help/124518907626945?helpref=faq_content , in cui è in atto la procedura appropriata per impedire ai motori di ricerca Internet di fare riferimento a un profilo specifico.

Le impostazioni generali sulla privacy e le opzioni di pubblicazione per gli utenti di Facebook vengono regolate tramite lo strumento per la privacy: https://www.facebook.com/help/325807937506242?helpref=popular_topics . In questa impostazione, è principalmente possibile controllare il pubblico dei post aggiunti, delle opzioni di etichettatura e della protezione dei dati personali.

Twitter

Nella sezione sicurezza e privacy https://twitter.com/settings/security è possibile controllare il tagging su foto e post, la rilevabilità per numero di telefono o indirizzo e-mail, nonché la possibilità di visualizzare annunci nei post.

