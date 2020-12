belen-rodriguez-terrorizzata-preoccupa-tutti,-le-ultime-parole:-“idea-del-c***o”

Belen Rodriguez terrorizzata da quanto le sta accadendo negli ultimi tempi ha affermato tramite le stories Instagram: “Un’idea del cazzo”.

belen rodriguez (instagram)

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate in Italia e non solo, tanto da aver ricevuto apprezzamenti praticamente dal mondo intero. Una carriera, dal punto di vista televisivo, che le ha garantito partecipazioni di successo in diverse trasmissioni nazionali e internazionali.

Ecco quindi che la stessa Belen si lascia andare a dichiarazioni realmente particolari in merito ad una situazione terrorizzante che l’ha vista protagonista. Andiamo a scoprire di conseguenza di cosa si tratta e soprattutto cosa ne consegue. Per lei che riesce ogni giorno a sorprendere i propri fan con avventure e azioni del tutto particolari.

Una Belen Rodriguez sempre più social

belen (instagram)

Sono milioni i follower che quotidianamente attendono trepidanti i suoi aggiornamenti sui principali social network. In particolar modo non possiamo che menzionare la sua ospitata da co-conduttrice al Festival di Sanremo. La sua ‘farfallina‘ è divenuta protagonista in tutto il mondo.

Tra i punti focali della sua vita da showgirl, ecco che spuntano sicuramente le relazioni di spessore. Tra cui sottolineiamo quella con Marco Borriello e poi Fabrizio Corona. Ecco che arriva successivamente Stefano de Martino con cui ha portato alla luce anche il piccolo Santiago. Infine ecco che ora ha avuto modo di intrattenersi con Antonino Spina.

La showgirl è del tutto terrorizzata: “Idea del c***o”

Ecco che durante una delle sue vacanze proprio con l’ultimo fidanzato Antonino, i due si calano in un’avventura sulla neve. Qui utilizzano una slitta, con la quale si calano in un’intrepida discesa sulla neve. Se però il proprio compagno è convinto di questa idea, non è dello stesso avviso la bella argentina.

Si lascia quindi andare ad una particolare esternazione in cui afferma esterrefatta: “Si tratta proprio di un’idea del cazzo”. Lo fa in maniera sorridente mentre di fianco a lei si presenta proprio il fidanzato, che gli fa notare come sia tutto pronto per la discesa sulla neve. Insomma, ci si diverte prima del ritorno alla normalità, provando a godersi in tutte le proprie sfaccettature gli ultimi giorni di vacanza.