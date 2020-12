beautiful-e-una-vita:-anticipazioni-oggi-30-dicembre

Anticipazioni e trame di Beautiful e Una vita di oggi, 30 dicembre 2020: Thomas intende “usare” Shauna per allontanare Ridge da Brooke e disfarsi di lei. Flo rivela a Wyatt di amarlo ancora. Felipe ha fretta di salvare Marcia, per cui decide di agire da solo…

Beautiful: anticipazioni 30 dicembre 2020

Wyatt, dopo aver saputo che Flo ha donato il suo rene per salvare sua zia Katie, è andato a trovare la Fulton che sta trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento a casa. Il ragazzo è rimasto molto impressionato dal gesto generoso della sua ex fidanzata. Una volta rimasti soli, Flo, felicissima di vederlo, gli confessa di amarlo ancora molto.

Ridge si vede con Shauna alla Forrester Creations: la donna racconta a Ridge che la notte in cui hanno dormito insieme perché lui era ubriaco lei lo ha baciato. Fuori dalla porta dell’ufficio c’è Thomas che sente tutto. Il ragazzo è molto compiaciuto di quello che ha sentito e intende usare le informazioni contro Brooke, di cui vuole sbarazzarsi. Il giovane Forrester ovviamente spera che la donna riesca a conquistare il padre e spera che lei lo aiuti a distruggere il suo matrimonio con la Logan, che lui ha sempre odiato e che ora più che mai gli sta mettendo i bastoni tra le ruote, volendo addirittura buttarlo fuori dall’azienda di famiglia.

Appuntamento alle 13.45 su Canale 5.

Una vita: anticipazioni 30 dicembre 2020

L’Alvarez Hermoso è molto vicino a Marcia, ma la parte più pericolosa del piano per salvarla dal trafficante di ragazze brasiliane Andrade deve ancora venire. Felipe ha scoperto che Mauro San Emeterio, che lo stava aiutando a trovare la Sampaio, non è un ex ispettore di polizia ma continua a essere un poliziotto che si è accordato tra l’altro con il commissario Mendez per svolgere le indagini e preparare piano per liberare Marcia. L’avvocato non è assolutamente d’accordo e intende fare di testa propria.

I due poliziotti vorrebbero aspettare il “momento giusto” per agire, ma l’Alvarez Hermoso ha troppa fretta di liberare la fidanzata. Deciderà dunque di muoversi da solo: farà la cosa giusta?

Appuntamento alle 14.20 su Canale 5.