beautiful,-anticipazioni-30-dicembre-2020:-thomas-ha-un-piano-contro-brooke

Vediamo insieme le anticipazioni per l’ultimo episodio dell’anno di Beautiful. Nella puntata che andrà in onda il 30 dicembre scopriremo qual è il piano di Thomas per contrastare Brooke. La Logan è sempre più distante da Ridge e il giovane Forrester potrebbe approfittare della situazione per sferrare il suo attacco.

Scopriamo il riassunto della puntata di Beautiful che andrà in onda il 30 dicembre 2020. Nell’ultimo episodio di quest’anno Ridge e Brooke sono ai ferri corti. A peggiorare le cose probabilmente ci penserà Thomas, il quale ascolta di nascosto una conversazione tra Ridge e Shauna… Nel frattempo Wyatt, saputo del gesto di Flo, decide di farle visita.

Wyatt vuole incontrare Flo

Nel prossimo appuntamento con Beautiful, ritroveremo Ridge e Brooke di nuovo alle prese con una vivace discussione. La questione di Flo non viene accettata dalla Logan, che non dimentica il dolore che la ragazza ha causato alla sua famiglia. Nonostante i tentativi di Ridge di convincere la moglie a perdonare sua nipote, la donna non cede. D’altro parere è invece il giovane Spencer. Wyatt infatti ha saputo che Flo è l’autrice di un gesto tanto generoso, e ne rimane piacevolmente colpito. Decide allora di incontrarla, per dirle di persona quanto la apprezza per aver donato il suo rene. La ragazza è felice di vederlo e gli confessa che i suoi sentimenti per lui non cambieranno mai, anche se ha deciso di sposare Sally.

Thomas ascolta la conversazione tra Ridge e Shauna

Dopo la lite avuta con Brooke, Ridge si incontra con Shauna. Tra i due si percepisce una certa tensione mentre discutono di quello che è successo tra loro quella famosa notte. Il Forrester e la Fulton stanno ricordando gli attimi vissuti al Bikini Bar, ignari che ad ascoltarli c’è anche qualcun altro. Thomas infatti, lontano da occhi indiscreti, sente tutta la conversazione e si compiace che le cose stiano procedendo nella direzione sperata. Il giovane Forrester fa il tifo per Shauna e auspica che la donna l’aiuti a realizzare il suo piano di distruggere il matrimonio di suo padre e allontanare Brooke dalle loro vite.

