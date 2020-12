Spread the love











Dopo il confronto avuto in diretta con Natalia, Andrea crolla in un pianto disperato e ammette di non essere a conoscenza dei gossip che circolavano sulla sua fidanzata. Ecco i dettagli. Leggi anche: Gf Vip: Alfonso Signorini smaschera Andrea Zelletta, “Sei fidanzato” Dopo il confronto avuto in puntata, in diretta con Natalia, Andrea Zelletta crolla […]

L’articolo Andrea Zelletta in lacrime ammette: “Non sapevo nulla” proviene da Leggilo.org.

