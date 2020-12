All’asta la casa più costosa degli Stati Uniti

È stata quotata 160 milioni di dollari e andrà all’asta senza una offerta minima e senza riserve il 26 gennaio. Villa Firenze è una delle case più care d’America e la più costosa messa all’asta finora. Si trova a Beverly Park, la parte più esclusiva di Beverly Hills. Il suo parco si estende su dieci acri e la villa è protetta da guardie che sorvegliano i cancelli di accesso al quartiere dove risiedono star di Hollywood e miliardari, tra cui Denzel Washington, Sylvester Stallone e Mark Wahlberg.

Con i suoi 28.660 piedi quadrati, Villa Firenze si compone di 13 camere da letto e 17 bagni. Le enormi finestre sono una delle caratteristiche principali della villa, dotata anche di giganteschi camini in stile “Old-World”e soffitti a cassettoni. All’esterno, una fontana a pianta centrale accoglie gli ospiti, che possono parcheggiare comodamente la propria auto in uno dei trenta stalli a disposizione. Il parco è dotato di un campo da golf circondato da esotiche palme provenienti dalle Isole Canarie.

La costruzione comprende una guest-house su due piani, un enorme padiglione per la piscina con pool house e un campo da tennis. Lungo il perimetro della proprietà c’è un percorso per fare jogging e camminare. Prati erbosi, giochi d’acqua, roseti e altri giardini e verande multiple per il divertimento all’aperto assicurano attività per tutti.