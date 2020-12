a-mumbai-un-attico-di-design-con-vista-panoramica

Un appartamento al 38esimo piano in uno dei grattacieli più alti di Mumbai, è stato trasformato dal designer Jason Wadhwani, in un attico da sogno per un giovane scapolo. Il cliente, un uomo d’affari e un giocatore di polo che aveva trascorso gran parte della sua vita a New York, desiderava un’abitazione che richiamasse all’estetica minimal chic della Grande Mela. «É uno spazio perfetto sia per intrattenere gli ospiti, che per conciliare tranquilli momenti di privacy», racconta Wadhwani.

Ph Suleiman Merchant

L’interno è stato progettato affinché raccontasse un’eleganza classica, senza rinunciare ad un tocco giovane e contemporaneo. Un connubio possibile grazie all’utilizzo di una palette neutra, che gioca sui toni freddi del bianco, del grigio e del blu, in equilibrio con i pochi materiali pregiati che caratterizzano ogni angolo: il legno, il marmo (per il pavimento e le pareti), insieme a dettagli e finiture in ottone. Non mancano i pezzi di design iconici, come la Poltrona UP di B&B, il divano di Poltrona Frau, i tavolini di Poliform e le luci architettoniche di Flos.

A guidare le scelte della progettazione interna è stata la spettacolare vista panoramica sulla città. «Il layout e il posizionamento dei mobili assecondano la splendida vista a 360 gradi che l’appartamento offre. Abbiamo fatto in modo che i mobili rimanessero al centro di ogni stanza, lasciando libere le vetrate, facendo sì che il panorama risulti il vero protagonista. Ogni stanza offre una vista travolgente sullo skyline di Mumbai, questa il vero punto di forza dell’appartamento!» – continua il designer.

Ph Suleiman Merchant

Nel salone, un omaggio alla passione equestre del proprietario, un dipinto dell’artista britannico Sacha Jafri porta un tocco di eclettismo e vivacità. «Di solito lavoro con una palette di colori molto monocromatica, ma in questo particolare progetto, la tavolozza è ancora più neutra, ma abbiamo scelto dei materiali caldi, per non rendere l’atmosfera troppo austera. I guizzi di colore provengono dal divano Blue Tufty Time (B&B Italia), e dai pezzi artistici di Sacha Jafri e Aditya Pande. Il mio amore per le monocromie ha invece preso il sopravvento nel bagno principale in marmo bianco e nero» – afferma Wadhwani.

Ph Suleiman Merchant

«Di sicuro l’angolo della casa che ho progettato con più entusiasmo è stato il bar; un tocco di lusso veramente sublime. La zona è completa di tutto, perfetta per ritrovare un momento di relax dopo una giornata di lavoro. A risaltare è il bellissimo bancone monolitico in marmo e il lampadario di Buster + Punch in stile industrial. Per finire, la parete in marmo bianco è arricchita da una sorprendente opera d’arte di Aditya Pande», conclude il designer.