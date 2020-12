A che ora esce Sabrina 4 Parte su Netflix?

Stai aspettando Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 Parte perché vuoi scoprire che cosa sono gli Orrori di Eldritch e se Sabrina riuscirà a sconfiggere Il Vuoto? Nel caso tu stia contando di iniziare il power-watching a mezzanotte spaccata, dovrai preparati ad un leggero cambio dei tuoi programmi.

Qual è l’orario esatto in cui Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 parte approderà su Netflix in Italia? La risposta in breve è “Non a mezzanotte”.

Come per tutte le sue produzioni originali dello streamer, l’orario di disponibilità delle serie Netflix in Italia, ovvero l’ora in cui i titoli approdano in catalogo, corrisponde alle ore 9.00 del mattino del giorno di uscita. Questo orario coincide con la mezzanotte del fuso orario “Pacific Standard Time”, ovvero l’ora solare della costa occidentale nordamericana: quello di Los Angeles, per intenderci, dove Netflix ha sede.

Questo significa che la quarta parte integrale di Le Terrificanti Avventure di Sabrina è disponibile a partire dalle ore 9.00 di giovedì 31 dicembre su Netflix, e non un minuto prima.

Come vi abbiamo raccontato negli articoli dedicati a La Casa Di Carta Parte 3 e a Stranger Things 3, passando per Orange is the new Black 7, Tredici 3, Élite 2, El Camino, Baby 2, The End of the F***ing World 2, V Wars, The Witcher, Lost In Space 2, e YOU 2, su Netflix Italia l’orario di uscita delle nuove stagioni è sempre fissato per le nove in punto.

Nel cast di Sabrina 4 Parte, ritroviamo Sam Corlett, Skye P. Marshall e Jonathan Whitesell (Riverdale) nei rispettivi panni di Calibano, Mambo Marie e Robin.

Riconfermati gli interpreti visti nelle due passate stagioni: Kiernan Shipka (Sabrina), Miranda Otto (zia Zelda), Lucy Davis (zia Hilda), Ross Lynch (Harvey Kinkle), Gavin Leatherwood (Nicholas Scratch), Chance Perdomo (Ambrose), Jaz Sinclair (Roz), Lachlan Watson (Theo), Michelle Gomez (Madam Satan), Richard Coyle (Padre Blackwood), Tati Gabrielle (Prudence), e Adeline Rudolph (Agatha).

La quarta parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarà anche l’ultima. Nel dicembre 2018 Netflix ha ufficializzato il rinnovo della serie per una terza e una quarta parte, che lo scorso luglio è stato confermato anche essere quella conclusiva. Netflix ha deciso di non produrre una quinta parte della serie.