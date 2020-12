windtre-lancia-il-digital-store.

Spread the love

WI 2017-06-27 JEFFREY HEDBERG

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, investe ulteriormente sul futuro e sull’innovazione dei negozi e lancia WINDTRE Digital Store, il nuovo touchpoint digitale che consente ai clienti di entrare nei punti vendita dell’operatore da casa, in tutta sicurezza e con la massima comodità.

Attraverso Digital Store, infatti, è possibile ricevere informazioni e assistenza, scoprire le nuove offerte di WINDTRE e finalizzarne l’acquisto in uno spazio virtuale, mantenendo gli elevati standard di competenza, efficienza e cortesia dei negozi fisici. E’ sufficiente prenotare un appuntamento con il consulente dedicato e collegarsi in videoconferenza.

Con il lancio di Digital Store, WINDTRE accorcia ulteriormente le distanze per essere sempre più vicina ai propri clienti. La nuova iniziativa si affianca all’attività in presenza e segue il rinnovamento del layout degli store, in chiave innovativa e green.