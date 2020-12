vaccino-contro-il-covid,-solo-due-operatori-su-10-nelle-rsa-pavesi-disposto-a-farlo

Solo due operatori su dieci nelle 85 rsa di Pavia è disposto a farsi vaccinare contro il Covid, un dato basso che preoccupa e non poco l’Ats. “Bisogna cogliere a pieno l’importanza di questo vaccino e gli operatori delle case di riposo non possono sfuggire a questo” ha raccontato alla Provincia pavese la direttrice generale di Ats Mara Azzi. “Non è pensabile – ha aggiunto – che solo il 20% degli operatori delle rsa voglia tutelarsi contro il virus. Quando si è a contatto giorno e notte con persone anziane e fragili ci sono i presupposti per pensare che nei loro confronti pesi un vero e proprio obbligo”.

Comunque la speranza è che basti un chiarimento per convincere i 6.420 operatori che si occupano di 5.866 anziani, anche con un confronto fra loro e i vertici delle Asst (ovvero le aziende ospedaliere) per fugare dubbi e timori.