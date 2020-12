ultimi-giorni-per-sostenere-project-for-people.

Per aiutare le donne e i bambini in India, Brasile e Bénin Project for People, in concomitanza con il periodo natalizio, ha attivato la campagna di crowdfunding su Rete del Dono per portare cibo, farmaci, beni di prima necessità e materiali scolastici nelle case della famiglie più povere di questi Paesi particolarmente colpiti dal Covid-19.

Questo il link del progetto con tutte le informazioni e la possibilità di donare: https://www.retedeldono.it/iniziative/project-for-people-onlus/chiara.lucatti/la-sfida-di-natale

La sfida oggi è realizzare tutte le attività ordinarie previste dai progetti sul campo e, allo stesso tempo, fronteggiare la pandemia con azioni straordinarie.

Dal 1993 Project for People con sede a Milano lotta contro la povertà attraverso progetti di cooperazione internazionale in India, Brasile, Bénin e Italia con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di donne e bambini in ambito sanitario, educativo, economico. I progetti sono realizzati da partner locali a garanzia della loro sostenibilità. I beneficiari di Project for People sono ad oggi più di 1 milione.

Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding leader per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP).