sette-idee-di-design-per-un-bagno-piccolo

Avere un bagno piccolo significa sfruttare al massimo gli spazi, valorizzare i dettagli e dare personalità all’ambiente, senza per questo tralasciare la funzionalità. Che siano pochi metri quadri oppure un metratura più ampia – ma comunque limitata – l’importante è fare le scelte giuste: dai sanitari alla doccia, dagli elementi di arredo ai rivestimenti. Ecco alcune soluzioni di design per chi dispone di un bagno piccolo ma desidera renderlo unico.

Specchi

Cassina

Gli specchi, si sa, donano profondità all’ambiente ed effetti illusionistici volti a ingrandire lo spazio. Perché allora non puntare su uno specchio che è anche un’opera d’arte? Lo specchio Les Grands Trans-parents disegnato nel 1938 da Man Ray, grande protagonista del dadaismo e del surrealismo, fu prodotto da Dino Gavina nel 1971 per dare a tutti la possibilità di avere un oggetto poetico in casa. Oggi lo specchio è rieditato da Cassina. Anche la serie Deadline di Ron Gilad è un chiaro riferimento al mondo dell’arte contemporanea. Una collezione di 12 specchi rettangolari e quadrati, sia funzionali che decorativi, che creano giochi grafici e diverse prospettive. Come opere d’arte preziose, ogni specchio è inserito in una cornice di massello di frassino naturale o tinto nero con giunzioni visibili che mettono in risalto la capacità artigianale della falegnameria di Cassina.

Portasalviette

Salvatori

In un bagno piccolo, ogni centimetro è prezioso. Puntate allora su elementi dal sapore minimal ma allo stesso tempo funzionali. Come i portasalviette della collezione Anima di Salvatori: le morbide curve di ogni pezzo infondono un sentimento di serenità creando un mondo in cui il bagno diventa rifugio per il benessere di mente e corpo lontano dai flussi vorticosi del mondo esterno. Disponibili in tre diverse lunghezze, i portasciugamani a parete Anima uniscono un braccio metallico ad un elegante supporto in pietra naturale identificandosi come utile accessorio per il bagno.

Top

Moho, Artelinea

Anche se abbiamo a disposizione dimensioni ridotte, non è detto che dobbiamo rinunciare a un top di effetto, magari decorato e realizzato in materiali innovativi. Il top Moho di Artelinea è frutto di un accurato processo produttivo che vede la stratificazione di due cristalli trasparenti extrachiari dello spessore di 8 mm, per uno spessore totale di 17 mm. Il top Moho è disponibile per lavabo in appoggio, sottopiano e semincasso e può essere personalizzato con le decorazioni Glass&Paper, per composizioni di grande impatto emozionale.

Lavabo

Tra_Le_Righe di Gumdesign per antoniolupi

La scelta del lavabo non è mai una scelta facile: quando si dispone di un bagno piccolo si può optare per un modello a vasca, in appoggio, oppure a colonna. Ma perché non osare scegliendo un modello freestanding? 024 della collezione Tra_Le_Righe di Gumdesign per antoniolupi è un lavabo freestanding in marmo realizzato da 24 spicchi di marmo incollati tra di loro da resina a contrasto di colore. 024 è progettato tenendo conto di aspetti legati alla sostenibilità ambientale e utilizzando materiali di recupero.

Illuminazione

Illuminare una stanza da bagno piccola significa posizionare la luce in punti strategici, sfruttare al massimo la dimensione verticale, ma non solo. Immaginate un lavabo che funga anche da lampada: vi sembra impossibile? Ecco ISOLA MURANO di Glass design, un oggetto d’arredo emozionale e particolare perché è contemporaneamente un incredibile lavabo e al tempo stesso una lampada da terra, collocabile con facilità in qualsiasi contesto e ambiente bagno. Soffiato interamente a bocca in vetro di Murano opale bianco, è dotato di illuminazione a LED. Quando è acceso cambia volto e si trasforma in una fantastica e suggestiva fonte di luce.

Rivestimenti

Marazzi

Per un bagno piccolo, puntate su rivestimenti dai colori chiari e dalle tonalità naturali. Meglio se sostenibili e altamente performanti. Come Alba, la nuova collezione Marazzi prodotta con il 40% di materiale riciclato: una scelta di design sicura ed eco-sostenibile. Ispirazione pietra marmorea in tre tonalità per pavimenti e rivestimenti, liberamente accostabili alle doghe effetto legno proposte in un’unica sfumatura dorata, e un ricercato impianto decorativo impreziosiscono la collezione. La superficie StepWise™, antiscivolo, morbida al tatto e facile da pulire, rende Alba la base ideale per un’eleganza sobria e confortevole.

Rubinetteria

Rubinetterie Treemme

Forme essenziali, un gusto minimal e che, ovvio, occupi poco spazio: puntate su una rubinetteria senza fronzoli, dalle forme decise. Come Rubinetterie Treemme: tutte le collezioni possiedono un’estetica all’avanguardia e un’anima progettuale, tratti distintivi dell’azienda, così come la nuova linea 3.6. Un progetto nato nel 2019 che, dopo una lunga messa a punto per garantire un prodotto dalle ottime prestazioni, ora si completa con una serie di nuovi miscelatori e soffioni doccia declinati per il bagno e per la cucina.