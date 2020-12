Ingredienti Per il brodo di lenticchie

500 g lenticchie secche

100 g pomodori pelati

3 pz carote

1 pz gambo di sedano

alloro

1 pz cipolla bionda

rosmarino

olio extravergine d’oliva

aglio

Ingredienti Per la pasta e il ripieno

500 g farina

1 pz cotechino già cotto

5 pz tuorli

1 pz uovo

sale

Ingredienti Per completare

3 pz funghi secchi

maggiorana

Durata: 2 h 30 min Livello: Per esperti Dosi: 6 persone

Per la ricetta dei ravioli di cotechino in brodo di lenticchie, rosolate sedano, carote, cipolla



a dadini in un velo di olio con uno spicchio di aglio, alloro e rosmarino; unite le lenticchie, bagnate con 2 litri di acqua e aggiungete i pelati. Portate al bollore, riducete la fiamma al minimo e dopo 2 ore spegnete. Filtrate tutto con un colino, ricavando il brodo di lenticchie; tenetelo in caldo. Le lenticchie rimaste saranno perfette da frullare (eliminando gli aromi) per preparare una vellutata oppure un pâté cremoso.



Per la pasta e il ripieno: Impastate la farina con i tuorli, l’uovo e un pizzico di sale fino a ottenere



un composto sodo e liscio, avvolgetelo nella carta da forno e fatelo riposare in frigorifero per almeno 1 ora. Sbriciolate il cotechino e mescolatelo ottenendo un ripieno malleabile. Stendete la pasta in sfoglie sottili, ritagliatevi dei quadrati di 5 cm di lato, disponete al centro di ogni quadrato una noce di ripieno e chiudete i ravioli.



Per completare: Lessate i ravioli in acqua bollente salata, scolateli, distribuiteli nei piatti e bagnateli con il brodo caldo; aggiungete i funghi secchi sbriciolati finemente e foglioline di maggiorana.

Ricetta di Marco Martini