La pasta ricotta e noci rappresenta un primo piatto facile e veloce, uno di quei piatti che le nostre nonne preparavano in modo semplice e senza grossi fronzoli.

Basta poco, un pò di ricotta di qualità e qualche gheriglio di noce per portare in tavola una ricetta veloce ma allo stesso tempo deliziosa.

Quella che di seguito vi proponiamo è la ricetta rivisitata della classica pasta con la ricotta, facendola diventare un primo piatto da vero “gourmet” senza per questo stare tanto tempo ai fornelli.

Un piatto che racchiude i profumi dell’autunno in un insolito accostamento di funghi e noci, esaltato dalle note amare del cioccolato fondente.

Questo piatto veniva preparato in passato anche con semplice ricotta, zucchero e cannella, un primo piatto insolito, ma molto diffuso nel centro Italia, la pasta doveva essere corta, per raccogliere tutto il condimento, un connubio di dolce e salato che racconta di un tempo in cui si dovevano ottimizzare le risorse ma si cercava comunque di portare in tavole un primo piatto ricco di gusto.

Ed ecco che in meno di 30 minuti abbiamo portato in tavola un piatto straordinario, ricco di gusto, cucinato in tutto semplicità e con tutto il profumo dell’autunno, uno di quei piatti più veloci che voi possiate preparare e che vi darà grandi soddisfazioni.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Pasta

100 g Pancetta a cubetti

60 g Funghi porcini secchi

400 g Ricotta

100 g Noci

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Cioccolato Fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta ricotta e noci, in una tazza di acqua calda fate ammollare i funghi secchi, quindi scolateli, strizzateli e metteteli da parte. In una padella con poco olio fate rosolare i cubetti di pancetta, aggiungete i funghi e sfumate con un po’ di acqua in cui si son fatti rinvenire i funghi. Aggiungete i gherigli delle noci e amalgamatele al condimento.

Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata. In una ciotola mettete la ricotta, gustate di sale e pepe e lavoratela a crema con un paio di cucchiai dell’acqua di cottura della pasta.

Fate saltare nella padella con i funghi e la pancetta la pasta.

Legate la pasta al condimento con parte della ricotta. amalgamate bene il tutto.

Servite la pasta con una quenelle di ricotta, qualche gheriglio per decorare e una grattugiata di cioccolato fondente.