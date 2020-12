maria-teresa-2-stagione-su-rai-3-dal-28-dicembre-2020

Maria Teresa 2 stagione quando esce? Lunedì 28 dicembre 2020

Maria Teresa 2 stagione sembrava non essere in cantiere delle case di produzione che realizzano le due puntate della prima stagione della miniserie: Ceská Televize in collaborazione con MR TV-Film, Maya Production e RTVS. In realtà, come a volte accade, c’è un cambio di direzione. Dopo il grande successo della miniserie su Rai 3 nell’estate 2019, arrivano due nuovi episodi.

Quando esce Maria Teresa 2 stagione? Lunedì 28 e martedì 29 dicembre alle 21.20 su Rai 3 in prima tv assoluta.

Maria Teresa 2 quante puntate ha

Sono due le puntate che compongono la seconda stagione della fiction. Sono altrettante quelle che formano il primo ciclo di episodi.

Come finisce la prima stagione di Maria Teresa: cosa succede nell’ultima puntata

La seconda e ultima puntata della fiction Maria Teresa (titolo italiano per Maria Theresia) vede una protagonista cresciuta rispetto all’inizio della miniserie. Infatti, il racconto prende l’avvio da quando la primogenita di Carlo VI è una fanciulla. Nel finale della fiction, invece – in virtù dei suoi studi di storia politica, del tutto fuori dagli schemi per l’epoca, essendo lei una donna – subentra come regnante alla morte del padre. Ha tutte le carte in regola per adempiere ai suoi doveri nel modo migliore possibile. Si occupa con serietà e reagisce con entusiasmo alle istanze di riforma che le vengono presentate. Non ha alcun timore di apportare cambiamenti al suo regno mentre prosegue nel sobbarcarsi la responsabilità degli affari di stato. Suo marito, del quale lei è da sempre innamorata nel profondo, si dedica a altro. Oltre a passare molto tempo con i figli, vive alcune avventure galanti.

Proprio quando l’Austria è vicina al collasso, Maria Teresa dimostra di essere all’altezza del ruolo che si è conquistata. Non è facile, considerando il fatto che i sovrani europei non si fanno alcuno scrupolo a attaccare l’impero asburgico. Questo non significa che la regnante non abbia un piano.

Mette in atto un delicato e strategico capolavoro di diplomazia nel quale è la vincitrice indiscussa. Riesce a ridare linfa all’Impero, riconquistare alleati e avere un peso non indifferente per quasi cinquant’anni nel panorama politico dell’Europa.

Maria Teresa 2 stagione trama e anticipazioni

La prima stagione racconta le vicende di una donna potente che è in costante contrasto contro nemici reali e contro i pregiudizi della sua epoca. Maria Teresa si dimostra capace di vincere una guerra senza dimenticarsi di salvare il suo matrimonio. Nel primo ciclo di episodi la trama ruota intorno a una fanciulla dall’indole ribelle e determinata. Il suo cuore batte per il duca di Lorena, Francesco Stefano. La protagonista non si arrende fino a quando non ottiene il permesso di sposarlo. Nel frattempo si dedica agli studi di storia politica. In questo modo potrà regnare dopo la morte del padre.

Nella seconda stagione Maria Teresa è adulta. Si trova a fronteggiare una guerra terribile. Al tempo stesso, essendo donna, fa i conti con la sfiducia nei suoi confronti, gli intrighi a corte e una crisi del suo matrimonio. L’impero asburgico, intanto, è sotto attacco. È solo grazie alla sua tenacia e al suo capolavoro diplomatico che riesce a rivitalizzare un impero che assume un ruolo fondamentale in Europa per quasi centocinquanta anni.

Maria Teresa 2 in streaming, dove vedere gli episodi

Se ti sei perso uno o più puntate di Maria Teresa 2 su Rai 3 il 28 e il 29 dicembre 2020? Non preoccuparti. In concomitanza con la messa in onda puoi trovare Maria Teresa in streaming su RaiPlay da guardare quando e dove vuoi senza pagare alcunchè. Infatti, RaiPlay è una piattaforma online che consente la visione in streaming di alcuni dei contenuti più forti del palinsesto RAI. L’unica condizione è che tu sia registrato: ecco una guida completa per scoprire tutti i segreti sulla nuova app di RaiPlay!