Karina Cascella, sguardo da urlo e labbra carnose irresistibili – Foto

Karina Cascella annuncia ai suoi utenti di avere dei progetti nella mente. Ecco cosa ha scritto sull’ultimo post che ha pubblicato su Instagram!

Voglia di cambiamenti nel 2021 per Karina Cascella che ha pubblicato uno scatto dove ha annunciato ai fan di avere in mente due progetti molto importanti.

“Max e Ginni sempre al mio fianco e come potrei senza❤️”, queste le parole della Cascella che si mostra in un nuovo scatto in bianco e nero con uno sguardo enigmatico e seducente.

Chioma tutta su un lato e maglioncino bianco particolarmente raffinato.

Karina Cascella: la storia con Max e la fine dell’amicizia con Alessandra Gallocchio



Un anno positivo per Karina Cascella che da un po’ di tempo fa coppia fissa con Max Colombo che è riuscito a conquistare il suo cuore dopo diverse delusioni.

Max è lontano dal mondo dello spettacolo, ma si sa solo che è un grande amico di Salvatore Angelucci. I due si somigliano molto: anche Max, infatti, alto e moro, è considerato un gran bel ragazzo.

“Com’ero preoccupata all’inizio della relazione con te. Pensavo agli anni passati da single”, queste le parole che Karina aveva scritto in un post.

Ad oggi, però, Karina Cascella è riuscita a fidarsi completamente, vincendo le resistenze di Karina.

Tornando al suo ex storico, Salvatore Angelucci sembra che sia tornato single dopo la lunga storia d’amore con Alessandra Gallocchio. I due non stanno più insieme la stessa Karina ha commentato la notizia, senza peli sulla lingua, come suo solito. Su Instagram, infatti, ha scritto: “Non chiedetemi più nulla di questa persona. È già tutto molto difficile in questo momento, non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande”.

Nel frattempo, la Cascella non perde occasione per pubblicare qualche scatto molto apprezzato dai fan: “Puoi fare quello che vuoi❤️..ti meriti il meglio!💪🏼❤, 🤞🏻..Stupenda 🤍🤍… 😍😘, Sei stupenda….un bacio a te e a tua figlia ♥️”.