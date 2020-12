il-casco-che-si-indossa-sopra-al-berretto

Proteggere dagli impatti e salvaguardare l’acconciatura è l’obiettivo di 902s, l’elmetto leggero, pratico, comodo e con un design inedito

Combinare sicurezza e stile per non correre rischi e mantenere una certa attenzione al look. Nasce da qui l’idea della società californiana 902 Lab che punta a rinnovare il design dei caschi per andare in bicicletta. L’elemento cardine è la presenza di un berretto da baseball, sopra cui si fissa l’elmetto, il cui guscio realizzato in policarbonato conta su una fodera in schiuma EPS, leggera e facile da modellare. L’accoppiata si rivela affidabile nella protezione del capo da cadute, perché anche a bassa velocità gli impatti su due ruote possono lasciare parecchie scorie, ma anche nella salvaguardia dell’acconciatura, con i capelli che non si gonfiano poiché restano sotto il cappello.

Certo non è proprio una garanzia, perché anche il berretto influisce sulla pettinatura, ma al contempo il 902s evita l’ingombro e la pesantezza del tradizionale casco, che chi è sprovvisto di portapacchi deve portarsi dietro ogni volta che ferma il mezzo. Nello specifico, il modello in questione pesa 178 grammi, è dotato di una piccola manopola sul lato per regolarne la dimensione in relazione a quelle della testa e, volendo, si può anche indossare senza l’ausilio del cappello sottostante. Disponibile in tre taglie e differenti colori, si può prenotare qui al prezzo di 41 euro, cui si aggiungono altri 20 euro per la spedizione in Italia, potrebbe arrivare a casa degli interessati dal prossimo aprile. A patto che la campagna di crowdfunding abbia il successo sperato.