gf-vip,-dayane-allo-scoperto:-“tommaso-e-stefania-mi-stanno-sul-ca**o”

La modella brasiliana non sopporta Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma è pronta a non nominarli più. Stessa cosa per Maria Teresa Ruta. Ecco perché

Dayane Mello svela la sua strategia a Mario Ermito e parla, anzi sparla, del Super trio che è molto amato dal pubblico, ma che a lei “sta proprio sul ca**o”.

GF Vip, la Mello attacca chi non le sta simpatico

Dayane Mello non ha problemi a dire quello che pensa e, se qualcuno non le sta simpatico, ecco che non si fa scrupoli e l’attacca, lo critica parlando con questo o con quell’inquilino, che la sta a sentire. Le sue confessioni e rivelazioni, naturalmente, finiscono con l’essere registrate dalle telecamere del Grande Fratello e, quindi arrivare, tramite i fan attenti del reality, postate sul web e nei vari siti.

GF Vip, Dayane rivela a Mario la sua strategia

La modella sta mettendo in atto la sua strategia che, finora, si è dimostrata vincente: non indietreggia di un passo e va avanti diritta per la sua strada, asfaltando chi non le va a genio. La Mello si è appartata con il nuovo arrivato, Mario Ermito, e le ha fatto alcune confessioni sia criticando il “super” trio (Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta), che svelando la sua strategia per restare nella Casa

La Mello: “Tommaso e Stefania mi stanno sul ca**o

La gieffina ha detto, senza mezzi termini, che non sopporta Zorzi e la Orlando, ma poi ha anche sottolineato che probabilmente non li nominerà più, perché tanto loro, come Maria Teresa Ruta, non usciranno dalla Casa perché sono amati dal pubblico e vengono sempre votati e salvati. Dayane, come evidenzia Biccy infatti dice: