festival-di-sanremo-2021:-elodie-co-conduttrice,-achille-lauro-e-ibrahimovic-ospiti-fissi

Amadeus conferma: insieme a lui sul palco dell’Ariston per questo Festival di Sanremo ci sarà Elodie come co-conduttrice, e Achille Lauro e Ibrahimovic nel ruolo di ospiti fissi. Ecco i dettagli. LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, pubblico presente all’Ariston? “400 persone su una nave da crociera” Finalmente la conferma ufficiale: Amadeus in conferenza stampa ha spiegato […]

