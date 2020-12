Enrico Papi fa vibrare il cuore: “Non sarà mai più lo stesso senza te”

Una vera dichiarazione d’amore per Enrico Papi che sui social si lascia andare in uno sfogo dopo le festività natalizie e la brutta perdita.

enrico papi (instagram)

Enrico Papi è uno di quei conduttori televisivi che maggiormente è rimasto impresso nella testa dei giovani nell’ultimo decennio. Questo grazie alla sua magistrale conduzione di trasmissioni di successo come Sarabanda, che lo ha portato alla ribalta al pubblico nazionale.

Leggi qui —> Enrico Papi dopo l’oblio ritrova l’amore: dolcissimi in foto – FOTO

Leggi qui —>Enrico Papi a passeggio per la città: “non mi riconosce nessuno”

Poi per lui una leggera flessione ed infine la conduzione di un programma nuovo, innovativo, dove può dar sfoggio delle sue qualità da intrattenitore. Le festività natalizie però hanno lasciato in lui un pizzico di malinconia. Ecco perché e soprattutto cosa gli è accaduto.

Che fine ha fatto Enrico Papi?

enrico papi (instagram)

Per Enrico, come abbiamo già detto in precedenza, il picco della propria carriera è probabilmente la conduzione di Sarabanda. Un programma in cui ha dato spazio a talenti musicali e soprattutto alle risate. Un modo per tener compagnia alla popolazione italiana nel tardo pomeriggio/sera. Poi, dall’addio alla Mediaset, per lui una flessione che lo ha portato praticamente in un oblio dal quale non è riuscito ad uscire per lunghi anni.

Leggi qui —> Papi da Sarabanda all’oblio: ecco cosa fa oggi

Ecco quindi la possibilità di condurre Guess my age su Tv 8, dove ha riscosso nuovo successo che lo ha portato nuovamente alle luci della ribalta. Così che negli ultimi giorni si vocifera di movimenti strani in quel di Cologno. Infatti la Mediaset potrebbe nuovamente chiamarlo all’interno della propria scuderia per affidargli la conduzione di Scherzi a Parte. Una vera e propria sorpresa!

Leggi qui —> Flavio Briatore, l’amore della vita prima della Grecoraci: è ancora fantastica

La grave perdita per l’ex conduttore di Sarabanda

Enrico però deve affrontare un Natale particolare, quello senza la propria mamma. Tanto il dolore provato dallo stesso conduttore televisivo che utilizza i social network per esternare le proprie emozioni.

A tal proposito viene infatti proferito che: “Senza di te (la mamma n.d.r) le festività non saranno mai più le stesse”. Insomma, un messaggio davvero toccante per lui che rende ancor più l’idea del momento che sta attraverso e soprattutto di come non sia semplice essere sereni in questo periodo.