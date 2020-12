ecoincentivi-statali,-verso-l’approvazione-dopo-il-si-della-camera.-ecco-cosa-succede-a-gennaio

Manco poco alla definitiva approvazione dei nuovi ecoincentivi statali: si parla di risorse per 420 milioni di euro, di cui 120 destinati alle automobili con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km (categoria che include i modelli 100% elettrici e ibridi ricaricabili), 250 milioni per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km (altri ibridi, ma anche diverse auto a benzina e diesel) e 50 milioni per i veicoli commerciali leggeri (di cui 10 milioni riservati ai van elettrici).

I fondi, però, avranno delle scadenze specifiche: salvo esaurimento, quelli per le auto nella fascia 61-135 g/km saranno disponibili sino al 30 giugno 2021, mentre quelli per le vetture della categoria 0-60 g/km dureranno fino al termine del 2021. E per accedere al contributo le auto non potranno avere un prezzo di listino (compresi accessori, ma escluse Iva, Ipt e messa su strada) superiore a 50 mila euro per i modelli 0-60 g/km e 40 mila per quelli 61-135 g/km.

L’ecoincentivo sarà di importo superiore se, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, se ne rottamerà uno immatricolato prima dell’1 gennaio 2011. Per le auto con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 20 g/km, l’incentivo è di 5.000 euro dallo Stato e 1.000 dal concessionario; in caso di rottamazione, gli importi salgono rispettivamente a 8.000 e 2.000 euro.

Per i modelli con emissioni fra 21 e 60 g/km lo Stato eroga 2.500 euro e il concessionario altri 1.000 euro; in caso di rottamazione gli importi salgono rispettivamente a 4.500 e 2.000 euro. Infine, se si acquista un’automobile nella fascia 61-135 g/km, l’ecoincentivo è previsto solo ed esclusivamente in caso di concomitante rottamazione e ammonta a 1.500 euro statali più 2.000 del concessionario.

Non cumulabile con gli ecoincentivi è, invece, il contributo destinato alle persone appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 30 mila euro: per loro sarà disponibile un contributo pari al 40% del prezzo di un veicolo elettrico di importo non superiore a 30 mila euro e di potenza fino a 150 kW (204 Cv). Per questa iniziativa sono stati stanziati 20 milioni di euro che, però, potrebbero essere rifinanziati se necessario.