coronavirus-nel-mondo:-oltre-15-mila-morti-in-canada,-new-york-proroga-lo-stop-agli-sfratti

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Canada ha superato quota 15 mila, lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la salute pubblica. Nel Paese si contano ad oggi oltre 555 mila contagiati, inclusi i pazienti deceduti.

New York, niente sfratti per altri due mesi

Lo Stato di New York, intanto, ha approvato una norma che vieta gli sfratti per almeno altri 60 giorni, anche per chi è indietro con il pagamento dell’affitto. La legge è stata approvata a grande maggioranza e punta a far fronte all’emergenza pandemia. La norma attualmente in vigore è in scadenza alla fine del 2020 e la nuova misura copre quindi i primi due mesi del 2021.

In Brasile oltre 7,5 milioni di casi

Il Brasile supera i 7,5 milioni di casi ufficiali di Covid-19. Con 25.490 contagi nelle ultime 24 ore, i casi sono saliti a 7.506.890, secondo la stampa locale. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 495, per un totale di 191.641 dall’inizio della pandemia.